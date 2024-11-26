Лыжи. Кубок России. Сорина, Кулешова, Пеклецова, Крупицкая, Баранова, Прокофьева выступят в коньковой «разделке» на 10 км
Лыжницы выступят в коньковой гонке с раздельным стартом на 10 км на Кубке России.
Лыжные гонки
ФосАгро Кубок России
1-й этап
Вершина Теи, Хакасия
Женщины
10 км, раздельный старт, свободный стиль
Начало –7:00 по московскому времени, прямая трансляция – «На лыжи!»
Старт-лист
41. Екатерина Евтягина
46. Александра Кононова
48. Лариса Рясина
50. Мария Истомина
53. Дарья Непряева
55. Дарья Канева
57. Татьяна Сорина
58. Алеся Рушенцева
59. Елизавета Маслакова
60. Олеся Ляшенко
61. Алиса Жамбалова
65. Евгения Крупицкая
67. Алена Баранова
69. Алина Пеклецова
71. Екатерина Никитина
73. Анастасия Фалеева
74. Арина Кусургашева
77. Екатерина Смирнова
78. Анастасия Кулешова
79. Лидия Горбунова
Расписание первого этапа Кубка России по лыжным гонкам в Вершине Теи
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
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