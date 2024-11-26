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  • Лыжи. Кубок России. Сорина, Кулешова, Пеклецова, Крупицкая, Баранова, Прокофьева выступят в коньковой «разделке» на 10 км
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Лыжи. Кубок России. Сорина, Кулешова, Пеклецова, Крупицкая, Баранова, Прокофьева выступят в коньковой «разделке» на 10 км

Лыжницы выступят в коньковой гонке с раздельным стартом на 10 км на Кубке России.

Лыжные гонки 

ФосАгро Кубок России

1-й этап

Вершина Теи, Хакасия

Женщины

10 км, раздельный старт, свободный стиль

Начало 7:00 по московскому времени, прямая трансляция«На лыжи!»

Старт-лист

41. Екатерина Евтягина

42. Елизавета Шалабода

46. Александра Кононова

48. Лариса Рясина

49. Елизавета Пантрина

50. Мария Истомина

53. Дарья Непряева

54. Анастасия Прокофьева

55. Дарья Канева

57. Татьяна Сорина

58. Алеся Рушенцева

59. Елизавета Маслакова

60. Олеся Ляшенко

61. Алиса Жамбалова

65. Евгения Крупицкая

67. Алена Баранова

69. Алина Пеклецова

71. Екатерина Никитина

73. Анастасия Фалеева

74. Арина Кусургашева

77. Екатерина Смирнова

78. Анастасия Кулешова

79. Лидия Горбунова

Расписание первого этапа Кубка России по лыжным гонкам в Вершине Теи

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
logoАлена Баранова
Екатерина Евтягина
logoАнастасия Кулешова (Седова)
logoМария Истомина
logoЕвгения Крупицкая
logoЕлизавета Шалабода
результаты
logoКубок России
logoсборная России (лыжные гонки)
logoЛидия Горбунова (Дуркина)
Елизавета Маслакова
logoсборная России жен (лыжные гонки)
Алеся Рушенцева
лыжные гонки
logoАнастасия Прокофьева (Рыгалина)
logoАнастасия Фалеева
logoЕлизавета Пантрина (Бекишева)
Екатерина Никитина
Дарья Канева
logoДарья Непряева
Олеся Ляшенко
Александра Кононова
Екатерина Смирнова
Арина Кусургашева
logoАлиса Жамбалова
logoТатьяна Сорина (Алешина)
Алина Пеклецова
Лариса Рясина
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