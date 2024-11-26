Корт имени Даниила Медведева открыли во Франции

Во французском городе Грас открыли корт, названный в честь Даниила Медведева . Россиянин присутствовал на церемонии вместе с мэром города Жеромом Виаудом.

Медведев живет во Франции с 2014 года.

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