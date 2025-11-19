На могиле Уткина открыли памятник с цитатами комментатора: «Играйте в футбол»

На могиле Василия Уткина установили памятник с его цитатами.

Памятник с цитатами комментатора Василия Уткина установили на его могиле на Никольско-Трубецком кладбище в Балашихе.

Об этом сообщил комментатор «Матч ТВ» Константин Генич , опубликовавший фото памятника.

На памятнике написаны некоторые цитаты Уткина:

«Вы думали, мы тут в футбол играем? А мы тут жизнь живем»

«Я не болельщик. Болею только за наших, но когда они играют с ненашими»

«Как жаль, что заканчивается этот тайм. Я узнавал, будет второй»

«Играйте в футбол».

Уткин умер 20 марта 2024 года, ему было 52 года. Василий был известен как комментатор НТВ и «НТВ-Плюс». С 2010 по 2015 год был главным редактором спортивных каналов «НТВ-Плюс». С 1 ноября 2015 по 5 февраля 2016 года работал на «Матч ТВ». Он вел на телевидении передачу «Футбольный клуб», которую позже начал выпускать на ютубе.

