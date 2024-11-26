Угальде интересен клубам из Франции, Англии, Испании и Португалии. Многим в Европе нравится его стиль, форварда «Спартака» сравнивают с Агуэро («СЭ»)

Манфред Угальде заинтересовал команды из топовых европейских лиг.

Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщил , что отступные за нападающего «Спартака » для европейских клубов составляют 30 млн евро и запросы по игроку уже поступают.

Как стало известно «Спорт-Экспрессу », клубы из Франции, Англии, Испании и Португалии проявляют интерес к Угальде.

Утверждается, что многим в Европе нравится стиль игры костариканца. Во многих клубах Угальде сравнивают с бывшим нападающим «Манчестер Сити» Серхио Агуэро .

В текущем сезоне Мир РПЛ 22-летний игрок провел 16 матчей, забил 12 голов и сделал 3 результативные передачи. Манфред возглавляет бомбардирскую гонку чемпионата.

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Угальде в 9 миллионов евро. Его контракт со «Спартаком» рассчитан до лета 2028 года.