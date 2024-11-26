Угальде интересен клубам из Франции, Англии, Испании и Португалии. Многим в Европе нравится его стиль, форварда «Спартака» сравнивают с Агуэро («СЭ»)
Манфред Угальде заинтересовал команды из топовых европейских лиг.
Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что отступные за нападающего «Спартака» для европейских клубов составляют 30 млн евро и запросы по игроку уже поступают.
Как стало известно «Спорт-Экспрессу», клубы из Франции, Англии, Испании и Португалии проявляют интерес к Угальде.
Утверждается, что многим в Европе нравится стиль игры костариканца. Во многих клубах Угальде сравнивают с бывшим нападающим «Манчестер Сити» Серхио Агуэро.
В текущем сезоне Мир РПЛ 22-летний игрок провел 16 матчей, забил 12 голов и сделал 3 результативные передачи. Манфред возглавляет бомбардирскую гонку чемпионата.
Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Угальде в 9 миллионов евро. Его контракт со «Спартаком» рассчитан до лета 2028 года.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости