«НХЛ сошла с ума». Гашек о «Вечере русского наследия» на игре «Коламбус» – «Вашингтон»

Доминик Гашек высказался об информации о «Вечере русского наследия» на игре НХЛ.

Он отреагировал на возможное проведение «Коламбусом » «Вечера русского наследия» во время игры против «Вашингтона» 13 декабря.

«НХЛ определенно сошла с ума», – написал экс-вратарь «Спартака» Доминик Гашек в своей соцсети.

Также он раскритиковал НХЛ за поддержку России.

За «Коламбус» выступают Даниил Тарасов , Иван Проворов, Дмитрий Воронков, Егор Чинахов и Кирилл Марченко.