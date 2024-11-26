«НХЛ сошла с ума». Гашек о «Вечере русского наследия» на игре «Коламбус» – «Вашингтон»
Доминик Гашек высказался об информации о «Вечере русского наследия» на игре НХЛ.
Он отреагировал на возможное проведение «Коламбусом» «Вечера русского наследия» во время игры против «Вашингтона» 13 декабря.
«НХЛ определенно сошла с ума», – написал экс-вратарь «Спартака» Доминик Гашек в своей соцсети.
Также он раскритиковал НХЛ за поддержку России.
За «Коламбус» выступают Даниил Тарасов, Иван Проворов, Дмитрий Воронков, Егор Чинахов и Кирилл Марченко.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
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