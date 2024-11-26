Глава Самарской области отстранил руководство «Крыльев» из-за взяток судьям, спортивный директор уволен. Федорищев не обращался в органы, но проинформировал министра спорта Дегтярева
РБК передает, что Вячеслав Федорищев принял меры в отношении администрации клуба Мир РПЛ после того, как стало известно о взятках судьям. Ранее он заявил: «Крылья Советов» должны 36 млн преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе».
Глава региона сообщил, что не обращался в правоохранительные органы, однако проинформировал министра спорта Михаила Дегтярева. В «Крыльях Советов» проведен аудит, спортивный директор уволен, а руководство отстранено.
Также губернатор отметил, что коррупция среди арбитров подводит «всех мальчишек, которые мечтают о большом футболе, и всех болельщиков, искренне переживающих за свои команды».
Федорищев назвал своей главной задачей привлечение внимания к вопросу финансирования клубов фактически за государственный счет и средства налогоплательщиков.
«В подобных схемах участвуют многие клубы, я разговаривал и с их представителями, с руководством других регионов – это не единичный случай, а массовая проблема», – отметил глава региона.
«Крылья» должны 36 млн рублей за подкуп судей, черный рынок – 500 млн. Бомба от губернатора Самарской области
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