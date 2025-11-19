«Надо утвердить Гусева до конца сезона. «Динамо» под его руководством играло хорошо». Кечинов о бело-голубых

Валерий Кечинов: «Динамо» надо утвердить Гусева до конца сезона.

Валерий Кечинов считает, что «Динамо » следует дать шанс Ролану Гусеву до конца сезона.

В понедельник пост тренера бело-голубых покинул Валерий Карпин, и.о. назначен Гусев.

— Какой тренер нужен «Динамо»?

— Думаю, клубу надо дать шанс Гусеву. Он и в прошлом сезоне исполнял обязанности главного тренера команды, и «Динамо» под его руководством играло хорошо. Он для них свой, динамовский.

Если же есть сомнения в том, что Гусев полностью готов к такой работе, опять же, надо дать шанс, подписав с ним контракт до конца нынешнего сезона. А потом уже смотреть по результатам команды.

Думаю, все будет нормально. Надо утвердить Гусева, — сказал экс-игрок «Спартака».