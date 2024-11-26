Пловчиха Дэвис о признании Банды футболисткой года: «Он мужчина с нарушением половой дифференцировки. Грустно, что BBC поощряет лишение женщин возможностей в спорте»

Шэрон Дэвис осудила присуждение Барбаре Банде приза от BBC.

Нападающая женской сборной Замбии и «Орландо Прайд» была признана лучшей футболисткой года по версии Британской вещательной корпорации. В 2022 году ее не допустили к участию в Кубке Африки из-за повышенного тестостерона.

«Но он мужчина с нарушением половой дифференцировки, который провалил половые тесты, как и [легкоатлетка] Семеня и [боксерша] Хелиф.

Очень грустно, что BBC активно поощряет разрушение и лишение женщин-спортсменок возможностей в спорте. Я обескуражена и разочарована, что они активно поддерживают эту несправедливость», – написала серебряная медалистка Олимпиады-1980 в плавании, активистка Шэрон Дэвис.