Глава Самарской области о коррупции: «Уже несколько губернаторов позвонили и предложили идеологию «Чистый спорт». Я точно знаю, что не один»
Сегодня Вячеслав Федорищев рассказал, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей «преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе», а также заявил, что в коррупционных схемах участвуют «порядка десяти» команд Мир РПЛ.
«Если нас закатают в асфальт с такой поддержкой… У нас большая поддержка министра, с которым мы двигаемся вперед.
У нас сильнейшее руководство, было бы странно, если бы нас «закатали». А потом болельщики бы смеялись, что футболисты получают миллионы, но жалуются на то, что их засудили.
Мне позвонили уже несколько губернаторов и предложили идеологию «Чистый спорт». Я точно знаю, что я не один. Если что, я отвечу и перед болельщиками, и перед командой», – сказал Федорищев.
«Крылья» должны 36 млн рублей за подкуп судей, черный рынок – 500 млн в год. Бомба от губернатора Самарской области 😳😳😳
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