Глава Самарской области о коррупции: «Уже несколько губернаторов позвонили и предложили идеологию «Чистый спорт». Я точно знаю, что не один»

Глава Самарской области рассказал о поддержке после слов о коррупции в судействе.

Сегодня Вячеслав Федорищев рассказал , что «Крылья Советов » должны 36 миллионов рублей «преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе», а также заявил, что в коррупционных схемах участвуют «порядка десяти » команд Мир РПЛ .

«Если нас закатают в асфальт с такой поддержкой… У нас большая поддержка министра, с которым мы двигаемся вперед.

У нас сильнейшее руководство, было бы странно, если бы нас «закатали». А потом болельщики бы смеялись, что футболисты получают миллионы, но жалуются на то, что их засудили.

Мне позвонили уже несколько губернаторов и предложили идеологию «Чистый спорт». Я точно знаю, что я не один. Если что, я отвечу и перед болельщиками, и перед командой», – сказал Федорищев.

«Крылья» должны 36 млн рублей за подкуп судей, черный рынок – 500 млн в год. Бомба от губернатора Самарской области 😳😳😳