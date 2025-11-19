Фанаты сожгли флаг Испании на матче Каталонии и Палестины и скандировали «на хер Испанию» и «на хер Израиль»

На матче Каталонии и Палестины сожгли флаг Испании.

Сборная Каталонии победила со счетом 2:1 в товарищеском матче в Барселоне. Игру посетили свыше 30 000 человек – это самая высокая посещаемость матча каталонской сборной за последнее десятилетие. Билеты стоили от 5 до 15 евро, выручка, как сообщали организаторы, будет направлена на гуманитарные цели и поддержку инициатив, связанных с помощью Палестине.

Во время матча группа болельщиков на трибунах сожгла флаг Испании, сообщает RAC1. Фанаты также зажигали файеры, что привело к выводу людей с трибун.

Кроме того, болельщики скандировали «свободу Палестине» и «независимость», а также выкрикивали «на хер Испанию» и «На хер Израиль».

