СКА предложил ослабить правило о запрете перехода трех хоккеистов из одного клуба в другой

СКА предложил ослабить правило о запрете перехода трех игроков из одного клуба.

На сессии рабочей группы по контрактным и спортивным вопросам петербургский клуб предложил изменить введенное прошлой весной правило, ограничивающее количество переходов из одной команды в другую до трех хоккеистов.

Согласно пункту 26 статьи 16 Правового регламена КХЛ, начиная с 1 июня лига может зарегистрировать не более трех контрактов одного «нового» клуба с хоккеистами, имевшими в период с 1 мая прошлого года по 31 мая текущего года зарегистрированный контракт с одним и тем же «старым» клубом.

СКА предлагает не учитывать в числе «трех бывших»:

1. Игроков, получивших статус неограниченно свободного агента (НСА) в период с 1 по 10 июня;

2. Игроков, имеющих в предстоящем сезоне право играть в МХЛ;

3. Игроков в возрасте старше 29 лет;

4. Игроков, который не провели в предыдущем сезоне ни одного матча в КХЛ.