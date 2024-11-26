«Тюмень» – «Краснодар». Онлайн-трансляция начнется в 16:00

«Тюмень» примет «Краснодар» в матче 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 16:00 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет «Матч ТВ».

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