Роналду сделал дубль, Дзюба и Генич продолжают спорить, Ротенберг берет в сборную 20 игроков СКА, «Формула-1» расширяется, вратаря «Челмета» сбил пьяный водитель и другие новости

1. Новый виток пикировки Артема Дзюбы и Константина Генича. Форвард «Акрона» заявил , что комментатор сперва «что-то про псину вякает», а потом «звонит Слуцкому и умоляет помирить его со мной». Сотрудник «Матч ТВ» в ответ назвал 36-летнего футболиста фантазером , затем подчеркнул , что был оскорблен его словами, а заодно посоветовал представителю Дзюбы сосредоточиться на карьере клиента.

2. Криштиану Роналду отметился дублем в матче азиатской Лиги чемпионов. 912-й и 913-й голы в карьере португальца пришлись на игру против «Аль-Гарафы». Теперь у форварда 450 забитых мячей после тридцатилетия.

3. КХЛ. «Спартак» проиграл «Торпедо» со счетом 0:6, ЦСКА уступил «Ак Барсу», «Салават» был сильнее «Северстали».

4. Винисиус Жуниор пропустит около месяца из-за травмы бедра. Вингер «Реала» провел полный матч с «Леганесом» и впоследствии пожаловался на дискомфорт. После публикации информации о повреждении бразилец посетовал на «сумасшедший календарь» .

5. «Формула-1» официально утвердила приход марки «Кадиллак» в качестве 11-й команды – она начнет участвовать с 2026 года. А пока же в «Ф-1» впервые в истории 7 многократных победителей и 4 команды с дублями за сезон.

6. Роман Ротенберг объявил расширенный состав «России 25» на Кубок Первого канала и отметил , что сборными всех возрастов интересуется подавляющее большинство населения России. Из 51 человека, включенного в заявку, 20 представляют СКА .

7. НХЛ. «Тампа» разгромила «Колорадо» (8:2), Кучеров набрал 1+2 и сократил отставание от лидеров гонки бомбардиров, Георгиев вышел по ходу матча, пропустил 3 шайбы и вернулся на скамейку. «Филадельфия» уступила «Вегасу» (4:5 Б), Мичков забросил 8-ю шайбу в сезоне , Дорофеев – 11-ю, Барбашев набрал 1+1. «Вашингтон» без Овечкина справился с «Флоридой» (4:1), Мирошниченко забросил 1-ю шайбу в сезоне, поразив пустые ворота. Все результаты дня – здесь .

8. Александра Трусова и Макар Игнатов сделали парные татуировки на икрах ног: «Mr I» и «Mrs I». Фигуристка также заявила , что не считает, будто чего-то добилась на Олимпиаде, поскольку для нее существует только золотая медаль, а заодно порассуждала на тему возможной подготовки к ОИ-2026.

9. НБА. «Бостон» разгромил «Клипперс» с разницей «+32», «Денвер» против «Нью-Йорка» и другие результаты .

10. Гукеш Доммараджу уступил Дин Лижэню в первой партии в матче на первенство мира по шахматам.

11. После критики со стороны генерального директора «Пари НН» комментатор Роман Нагучев напомнил , что его профессия и Конституция РФ дают право высказывать мнение в той форме, в которой он посчитает нужным, а также указал на низкую посещаемость игр нижегородцев. Тимур Журавель отметил, что любая реакция на слова менеджера клуба «будет означать, что мы обиженки и нарциссы» .

12. Александр Большунов не смог занять призовое место в двух подряд гонках Кубка России, и тренер Юрий Бородавко описал эмоциональную реакцию лыжника на поражения. Победителем на сей раз стал Денис Филимонов.

13. Мохамед Салах выразил недовольство тем, что «Ливерпуль» не пытается продлить с ним контракт. Джейми Каррагеру такие слова показались проявлением эгоизма .

14. Вратарь «Челмета» Щетилин и его жена пострадали в ДТП: их и еще несколько человек сбил пьяный водитель. Хоккеист вместе с супругой уже выписаны из больницы .

Цитаты дня

Михаил Кержаков назвал фигурное катание самой токсичной средой: «Зашел комменты почитать – такая вакханалия. 500 комментариев к новости – что там может быть?»

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