Александр Чеферин: «УЕФА – не про прибыль. Мы перераспределяем 97% чистых доходов обратно в футбол. Когда мы зарабатываем больше, мы отдаем больше. Кто еще так делает?»

Александр Чеферин высказался о некоммерческой миссии УЕФА.

«Наши главные турниры не направлены на получение прибыли. Они направлены на солидарность, перераспределение доходов и развитие.

Это не модные лозунги. Солидарность – это не благотворительное пожертвование. Для УЕФА солидарность – смысл нашего существования.

УЕФА – это не про прибыль. Мы перераспределяем 97% наших чистых доходов обратно в футбол. Да, 97%. Оставшееся используется для покрытия расходов и поддержки жизненно важных секторов нашего спорта – женского, молодежного и футзального.

И когда мы зарабатываем больше денег, мы отдаем больше денег. Кто еще так делает? Кто еще направляет такую долю доходов на такие фундаментальные цели, как финансирование массового сектора, развитие женского футбола и поддержка юношеских турниров?

Это не расходы. Это инвестиции. Инвестиции в игру и инвестиции в людей и сообщества. Это инвестиции в общественные интересы», – заявил президент УЕФА на Совете министров спорта стран ЕС в Брюсселе.

Чеферин призвал политиков защитить европейскую модель спорта: «Мы подвергаемся угрозам и давлению со стороны тех, кто хочет получать больше и меньше делиться»