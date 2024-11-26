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НХЛ. «Бостон» примет «Ванкувер», «Монреаль» сыграет с «Ютой»

«Бостон» примет «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Монреаль» будет противостоять «Юте».

НХЛ

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Таблица НХЛ

Статистика НХЛ

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
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