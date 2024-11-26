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  • Джоан Роулинг о признании футболисткой года Банды, имевшей проблемы с тестостероном: «Сэкономили время, чтобы не ходить от двери к двери, плюя женщинам в лицо»
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Джоан Роулинг о признании футболисткой года Банды, имевшей проблемы с тестостероном: «Сэкономили время, чтобы не ходить от двери к двери, плюя женщинам в лицо»

Джоан Роулинг язвительно высказалась о призе, выигранном Барбарой Бандой.

Нападающая «Орландо Прайд» и сборной Замбии была признана лучшей футболисткой года по итогам голосования читателей BBC.

В 2022 году Банда не была допущена к участию в Кубке Африки среди женщин из-за повышенного уровня тестостерона. После Олимпиады-2021 в Футбольной ассоциация Замбии заявили, что уровень тестостерона у футболистки превысил максимально допустимый Африканской конфедерацией футбола уровень. Банде и двум ее партнершам по команде предложили пройти курс подавления вырабатывания гормона, но те ответили отказом из-за опасений по поводу возможных побочных эффектов.

В 2024 году Банда забила 4 гола на Олимпийских играх, 3 из них – в матче против сборной Австралии. В регулярном сезоне чемпионата США среди женщин она отметилась 13 голами, в плей-офф забила еще 4.

Автор серии книг о Гарри Поттере отреагировала на награждение Банды.

«Вероятно, в BBC решили сэкономить время таким образом, вместо того чтобы ходить от двери к двери, плюя женщинам прямо в лицо», – написала Роулинг.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер Джоан Роулинг
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