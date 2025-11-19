Футболистка Леманн заявила, что ее дом в Италии ограбили второй раз за 13 месяцев: «В следующий раз уберите за собой, а то у меня обсессивно-компульсивное расстройство»

Футболистку Леманн второй раз за год ограбили в Италии.

Нападающая «Комо » Алиша Леманн сообщила в соцсетях, что ее дом подвергся ограблению. Футболистка живет неподалеку от озера Комо.

Леманн опубликовала фото из дома с разбросанными вещами и заявила, что ее ограбили.

«На следующий раз, когда кто-то ограбит мой дом – пожалуйста, уберите за собой, а то у меня обсессивно-компульсивное расстройство», – написала швейцарская футболистка.

Дом Леманн в Италии грабили 13 месяцев назад : тогда Алиша встречалась с Дугласом Луисом, оба на тот момент выступали за «Ювентус».