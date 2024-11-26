«Крылья» должны 36 млн рублей за подкуп судей, черный рынок – 500 млн. Бомба от губернатора Самарской области 😳😳😳

Замешаны 10 команд, но фактов нет.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сделал одно из самых жарких заявлений в истории российского футбола.

• Во вторник днем Федорищев сам опубликовал видео выступления перед помощником президента РФ Алексеем Дюминым и премьер-министром Михаилом Мишустиным. Это фрагмент заседания комиссии Госсовета по направлению «Физическая культура и спорт».

• По словам губернатора, сотрудник «Крыльев Советов» пару месяцев назад попросил у него 36 миллионов рублей – на возврат долга «неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола» .

• Через пару часов после публикации речи Федорищев сообщил, что у него на руках нет доказательств коррупции – и обращаться в правоохранительные органы не с чем: «Нет фактов, с которыми можно обратиться в правоохранительные органы. Это разговоры, которые составляются так, чтобы не было возможности обратиться куда-либо».

• РФС заявил, что такие сведения – повод для обращения в правоохранительные органы, там на связи с руководством Самарской области и готовы содействовать. Глава РПЛ Александр Алаев подтвердил, что слова нужно рассматривать со всей серьезностью, лига в этом заинтересована.

«Крылья» должны 36 млн за коррупцию с судьями – как это выяснилось?

Ключевые слова Федорищева: «Я предлагаю в качестве KPI губернаторов поставить прекращение направления денег налогоплательщиков в коррупционную систему судейства в профессиональном футболе.

Ко мне два месяца назад пришел один из функционеров клуба «Крылья Советов». Он мне сказал: «Вячеслав Андреевич, вы там долги пересчитываете за «Крылья». У нас есть еще один долг – это порядка 36 миллионов рублей. Я у него спросил, на что. Он ответил: «Знаете, я не могу вам сказать, потому что это преступление. Вам знать не надо».

В конце концов он мне рассказал. И выяснилось, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов неназванным, судя по всему, преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола . 36 миллионов, губернатор региона, который является учредителем профессионального клуба высшей лиги в период проведения СВО. Это натолкнуло меня на мысль, что нужно обратить внимание на этот предмет, поэтому я свою часть пути проделал».

Правда, вскоре для «РБ Спорт» Федорищев уточнил: «Я начал узнавать, такая система действительно существует. Но фактов, подтверждающих ее, нет.

– Коррупция в футболе — это уголовное дело. Не думали обратиться в правоохранительные органы?

– Как я и сказал, нет фактов, с которыми можно обратиться в правоохранительные органы. Это разговоры, которые составляются так, чтобы не было возможности обратиться куда-либо . Но это есть, об этом нельзя умалчивать, нужно принимать решение, как с этим бороться».

Для РБК он добавил, что доложил о ситуации министру спорта Михаилу Дегтяреву и подтвердил: в правоохранительные органы не обращался, спортивный директор Сергей Корниленко уволен , а руководство клуба отстранено именно по итогам аудита.

Кроме яркой фразы про 36 миллионов, разлетевшейся отдельно, губернатор Федорищев высказался о проблемах подробнее.

Ключевое из заявления губернатора: черный рынок – 500 млн налом, 36 миллионов – тоже наличные в сумке, замешаны около 10 команд

Самые важные мысли.

● В судействе есть коррупционеры, которые работают рядом с «замечательными профессионалами» . «Я провел аналитическую работу. Вот что я увидел, как человек, который уже полгода занимается профессиональным футболом. Первое: к сожалению, в судейском корпусе, где работают замечательные профессионалы, сильные и очень уважаемые эксперты, до сих пор есть люди, которые его дискредитируют, занимаясь коррупцией».

● Коррупция в этой сфере – система, а не единичные случаи . «Эта система, судя по всему, работает последние годы. И мы все с ней условно согласились – как круговая порука – и позволяем клубам и руководителям регионов такие решения если не принимать, то согласовывать, или просто быть не в курсе. Хотя это деньги налогоплательщиков. Это ни в коем случае не говорит о том, что [этим занимается] весь корпус или большая его часть. Нет, я говорю про отдельных людей, но мы все знаем, что их достаточно много и это система.

Эта система не только и не столько связана с судейским корпусом, сколько со всеми нами. Я знаю, что во многих командах, которые потакают этой системе, есть соответствующие люди, которые, организуя это, тоже имеют некую квазикоррупционную составляющую. А значит, клубы тоже являются активными участниками данного процесса. Еще раз: это бюджет Российской Федерации, наших налогоплательщиков. А сейчас, по тем сводкам, которые я имею право анализировать, у нас не самая хорошая экономическая ситуация».

● Коррупционные схемы «копились годами» . «Я знаю, что эта система сложная и копилась годами. Если я один подниму этот флаг, то, наверное, я с ним далеко не дойду. И пострадаю не я лично, как губернатор, а пострадает легендарная команда, который мы очень гордимся, «Крылья Советов». На поле будут засуживать, как было с командами, которые поднимали голос на эту тему и не побеждали.

Я прошу присоединиться ко мне губернаторов, которые хоть копейку бюджетных денег дают в систему профессионального спорта, зная, что там есть такая система. Те индустриальные партнеры, банки, госкомпании, которые финансируют профессиональный футбол. Достаточно большая прибыль, которая копится в банковской системе, направляется в том числе туда. Я предлагаю всем сегодня же перестать финансировать этот сектор».

● В коррупции задействованы около 10 команд РПЛ . «Борьба с коррупцией в целом – это сложная наука, я в ней ничего не понимаю. Но я точно знаю, что в таком узком участке, как судейская система профессионального футбола, все, что нужно сделать, – это взять и перестать [выделять финансирование] командам, которые в этом участвуют. Их немного, порядка 10 в высшей лиге. Конечно же, в других тоже это есть».

● Рынок «черного нала» в судейской коррупции – порядка 500 млн, 36 млн нужны были «наличными в сумке» . «Люди, которые мне предъявили 36 миллионов бюджетных... нет, не бюджетных точнее, а наличных денег в сумке [жестом изображает сумку], чтобы я принес в эту систему... Я точно знаю, что это негодяи, воры и даже аферисты. Наверное, не 36 миллионов, а меньше ждали, просто коррупционная цепочка подразумевает маржинальности для тех, кто передает. <...> Предложение, в отличие от других, не стоит ничего. Наоборот, по консервативной оценке этот рынок составляет 500 миллионов черного, как говорят, нала».

Федорищев заявил, что лучше перенаправить эти 500 миллионов на «поддержку наших героев». Он добавил, что «аккуратно пообщался с коллегами» – спросил, знают ли они об этой системе. И получил подтверждение, что знают. Позже заявление и инициативу самарского губернатора поддержал президент «Оренбурга» Василий Еремякин.

Видео с полным выступлением он сопроводил хэштегами #ЧИСТЫЙСПОРТ и #ВРЕМЯДЕЙСТВОВАТЬ. И призвал использовать их дальше.

«Это повод для обращения в правоохранительные органы». Реакция РФС и РПЛ

РФС оперативно отреагировал заявлением.

«РФС последовательно выступает за соблюдение правил честной игры в футболе. Об этом свидетельствует первое уголовное дело в истории России о договорных матчах, инициированное РФС, которое в 2022 году привело к наказанию и отстранению от футбола нескольких арбитров и футбольных функционеров.

Мы находимся в контакте с руководством Самарской области. Считаем, что изложенные в заявлении губернатора факты о просьбе предоставления финансирования на коррупционные цели являются поводом для обращения в правоохранительные органы. РФС со своей стороны готов оказать полное содействие следствию для установления истины», – подчеркнули в организации.

Глава РПЛ Александр Алаев тоже за разбирательства.

«Российская Премьер-лига разделяет позицию нетерпимости к любым видам коррупции в футболе. Заявление губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева необходимо рассматривать со всей серьезностью. Лига, как никто другой, заинтересована в изучении имеющейся у губернатора информации о коррупции, так как подобные случаи имеют прямое влияние на качество нашего продукта и репутацию всех субъектов футбола.

Вместе с тем лига провела мониторинг работы судейского корпуса и сформировала ряд практических предложений для повышения его эффективности и прозрачности, которые ранее направили в РФС для рассмотрения на исполкоме в декабре текущего года. На протяжении последней пары лет мы последовательно выступаем за прозрачность работы судейского корпуса и его информационную открытость», – его первая реакция.

Что будет «Крыльям», если докажут коррупцию?

В статье 13.17 регламента РПЛ сказано, что клуб может быть исключен по ходу чемпионата за организацию договорного матча. Судья – официальное лицо матча, его решения влияют на результат.

Статья 124.2 дисциплинарного регламента РФС: в случае организации договорного матча юридическому лицу (то есть клубу) грозит сразу несколько санкций:

1. Штраф до 50 млн рублей

2. Снятие до 15 очков.

3. Лишение завоеванных наград

4. Исключение из числа участников соревнований.

Все эти санкции могут применить по одной или несколько одновременно.

При этом пока непонятно, за что именно «Крылья» должны 36 млн. Кто этим занимается и что предоставляют клубу взамен? Возможно, замешаны не только «Крылья», тогда договорной характер матчей отследить сложнее. Такие дисциплинарные санкции накладывает РФС.

Губернатор Федорищев, судя по всему, о возможных последствиях знает: «Если вдруг «Крылья Советов» пострадаюсь, я перед болельщиками объясняюсь. Я отвечу всем, почему так случилось, почему я такое решение принял. Но я это решение [поднять проблему] принял осознанно».

Юрист Михаил Прокопец для «СЭ» обратил внимание: «В Уголовном кодексе Российской Федерации есть статья 184 «Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования». Я считаю, что если губернатор, а не, например, блогер, говорит о коррупции в нашем футболе, то у него есть все рычаги для обращения в правоохранительные органы, чтобы там выяснили обстоятельства, кто должен и кому.

Он узнал о преступлении, значит, обязан эту информацию передать в соответствующие органы. Недостаточно сказать, что к тебе пришел кто-то из руководителей клуба и сказал об этом. Нужно обратиться в органы, так как это нарушение Уголовного кодекса. Значит, нужно найти виновных из судейского корпуса. Мне кажется, что это похвальное желание губернатора Самарской области, которое стоит поприветствовать. Главное – не останавливаться на разговорах».

Губернатор сразу активен в спорте. Сохранил тренера, нашел растраты и запустил проверку, видит манипуляцию со стороны агентов

Новый губернатор Самарской области активно взялся за пересмотр спортивных клубов в регионе. В деталях изучает работу и «Крыльев Советов», и хоккейной «Лады».

Вячеслав Федорищев в должности с 13 сентября 2024-го, за два с половиной месяца он многое успел. У него есть право вмешиваться, потому что правительство области владеет 74% акциями «Крыльев».

Отменил увольнение Игоря Осинькина (и назначение Сергея Игнашевича), хотя к этому было близко . Пресек эти процессы , когда встретился с действующим главным тренером и капитаном команды Александром Солдатенковым. Игрок напрямую звонил губернатору с просьбой вмешаться, это подтверждал и сам Федорищев. Разговор об отставке возник после неудачного старта с тремя победами в 14 матчах, Игнашевич даже был на матче «Крыльев» с «Локомотивом», а Осинькин – как тогда казалось – эмоционально прощался . Но политическая воля отыграла все назад.

Заявил, что видит растрату бюджетных денег и «манипуляцию определенными группами» . Прозвучало на совещании областного правительства: «Нами пытаются манипулировать определенные группы, которые зарабатывают сотни миллионов бюджетных денег Самарской области, не имеющие никакого отношения к Самаре, на профессиональном футболе, хоккее и других видах спорта. Мы на это смотрим сквозь пальцы. А я не буду. Мне говорят: не надо, там политические риски, болельщики… Я сам болельщик, но я каждый день душой болею за то, чтобы не тратили и не воровали деньги из бюджета. Я считаю, когда мы отдаем сотни миллионов рублей и у нас 83-е место в стране по инфраструктуре, то это воровство. Я это буду последовательно пресекать».

Анонсировал проверки трат и уход от бюджетного финансирования за счет частных спонсоров . Написал: «Будем это делать путем перераспределения бюджетных средств – с профессиональных спортивных клубов в пользу массового спорта. Это не означает, что клубы перестанут существовать. Наоборот, станут еще сильнее: в течение года получат партнеров из частного бизнеса. Мною принято решение в течение двух месяцев провести комплексные проверки того, как профессиональные клубы расходуют бюджетные средства. Мы не ставим цель урезать расходы. Ставим цель повысить эффективность менеджмента клубов, обеспечить финансовую дисциплину».

Отрицал слухи о 30-процентном сокращении бюджета «Крыльев», рисках не пройти лицензирование и приоритет «Акрону» . «Планируем, что до начала следующего сезона у «Крыльев» появится новый крупный партнер. Поможем клубу решить застарелые проблемы с модернизацией тренировочной базы. Меняем трансферную политику. Во главу угла ставим интересы нашего клуба, а не агентов или отдельных лиц и групп, пытающихся заработать в ущерб «Крыльям». Отсюда – информационное давление на клуб, всякого рода вбросы и «инсайды». Знаем, кто именно за этим стоит».

Приложил «Ладу» за долги и уровень инфраструктуры, там скоро сменится гендиректор . Федорищев узнал о задержках по зарплатам и распорядился их максимально быстро устранить, а также разобраться, кому и за что платят. Затем в его телеграм-канале появилось аудиосообщение: «Дим, слушай, я, конечно, все понимаю, вот мы сейчас общались по поводу команды, как ей занимаются... Я сейчас в зале у ребят. Такое ощущение, что это не команда КХЛ с бюджетом 1,3-1,5 млрд рублей, а команда городская, судя по тем тренажерам, на которых ребят заставляют заниматься. Ну просто, Дим, блин... О чем ты говоришь? Это полная ерунда. Так не пойдет».

Позже сообщение удалили. Предположительно, губернатор обращался к помощнику по вопросам развития профессионального спорта и создания объектов спортивной инфраструктуры Дмитрию Яковлеву.

Такое внимание властей как минимум к «Крыльям Советов» непривычно. Предыдущим губернатором в течение семи лет был Дмитрий Азаров, как минимум в последнее время так глубоко региональные чиновники в процессы не погружались. Например, в июне главный акционер – то есть представитель правительства – не пришел на годовое собрание, и оно из-за этого не состоялось. Самарское медиа «Обозрение» называло летнюю ситуацию в клубе параличом корпоративного управления.

«Чтобы вы понимали нелепость ситуации, скажу честно. Собрание акционеров всегда было настолько стандартной, спокойной процедурой, что ни я, никто из членов совета глубоко не погружался в тему штрафов. И вот впервые с 2013 года у нас сложилась такая нелепая, искусственная ситуация на ровном месте, когда сыграл какой-то бюрократический субъективный фактор. Будто бы кто-то решил как-то подстраховаться, абстрагироваться от этой ситуации. Хотя, считаю, было бы правильнее прийти и проголосовать против всех», – описывал Андрей Пашков, адвокат Палаты адвокатов Самарской области и владелец 26% акций «Крыльев».

***

Программная речь Вячеслава Федорищева о коррупции, связанной с судейством, прозвучала очень громко и моментально всколыхнула обсуждения на тему, о которой говорить на таком уровне не принято.

Главное теперь – какими будут последствия такого заявления. Достаточно ли будет этих слов, несмотря на оговорки об отсутствии фактов и материалов для обращения в правоохранительные органы.

Фото: РИА Новости /Сергей Бобылев, Владимир Астапкович, Максим Богодвид, Александр Вильф