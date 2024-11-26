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  • Глава РПЛ Алаев о коррупции в судействе: «Заявление необходимо рассматривать со всей серьезностью. Лига, как никто другой, заинтересована в изучении имеющейся информации»
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Глава РПЛ Алаев о коррупции в судействе: «Заявление необходимо рассматривать со всей серьезностью. Лига, как никто другой, заинтересована в изучении имеющейся информации»

Президент РПЛ отреагировал на заявления о коррупции в судействе.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей «преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе».

«Российская Премьер-лига разделяет позицию нетерпимости к любым видам коррупции в футболе. Заявление губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева необходимо рассматривать со всей серьезностью. Лига, как никто другой, заинтересована в изучении имеющейся у губернатора информации о коррупции, так как подобные случаи имеют прямое влияние на качество нашего продукта и репутацию всех субъектов футбола.

Вместе с тем лига провела мониторинг работы судейского корпуса и сформировала ряд практических предложений для повышения его эффективности и прозрачности, которые ранее направили в РФС для рассмотрения на исполкоме в декабре текущего года. На протяжении последней пары лет мы последовательно выступаем за прозрачность работы судейского корпуса и его информационную открытость», – заявил Александр Алаев

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал РПЛ
logoАлександр Алаев
logoпремьер-лига Россия
Вячеслав Федорищев
logoКрылья Советов
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