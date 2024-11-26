Фонбет Кубок России. Путь регионов. 1/4 финала. Этап 1. «Краснодар» в гостях у «Тюмени», «Шинник» против «Акрона»
Сегодня стартуют матчи 1/4 финала в Пути регионов Фонбет Кубка России.
Во вторник «Тюмень» примет «Краснодар», «Шинник» сыграет с «Акроном».
В среду «Урал» будет противостоять «Химкам», «Сочи» примет махачкалинское «Динамо».
Победители одноматчевых противостояний выйдут во второй этап 1/4 финала, где сыграют с командами, выбывшими в 1/4 финала Пути РПЛ.
Фонбет Кубок России
Путь регионов
1/4 финала – Этап 1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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