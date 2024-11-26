Фонбет Кубок России. Путь регионов. 1/4 финала. Этап 1. «Краснодар» в гостях у «Тюмени», «Шинник» против «Акрона»

Сегодня стартуют матчи 1/4 финала в Пути регионов Фонбет Кубка России.

Во вторник «Тюмень » примет «Краснодар», «Шинник» сыграет с «Акроном».

В среду «Урал» будет противостоять «Химкам», «Сочи» примет махачкалинское «Динамо».

Победители одноматчевых противостояний выйдут во второй этап 1/4 финала, где сыграют с командами, выбывшими в 1/4 финала Пути РПЛ.

Фонбет Кубок России

Путь регионов

1/4 финала – Этап 1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Фонбет Кубка России