Валуев против пива на стадионах: «Можем еще курящим сделать приятно – разве можно их дискриминировать? У нас же негде больше выпить и покурить»
Николай Валуев: я против пива на стадионах, у нас же больше негде выпить.
Экс-чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев выступил против возвращения пива на стадионы.
«Я против возвращения пива на стадионы. Пусть пивники строят закрытые ложи на стадионах. А желающие выпить на соревнованиях пусть там наслаждаются напитками разного толка без демонстрации прилюдного пития.
А дальше мы еще можем сделать приятное курящим – тоже закрытые ложи. Они же никого не трогают, не представляют никакой опасности. Они только покурить хотят. Разве можно их вот так взять и дискриминировать? У нас же вот нет больше мест выпить и покурить, кроме как на стадионах», – сказал Валуев.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sport24
