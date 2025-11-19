Юрий Семин: «Число легионеров в заявке однозначно можно уменьшить. Но на поле должно определять качество. Пускай идет конкуренция иностранцев и наших – кто лучше, тот и выходит»
Ранее состоялась встреча бывших тренеров сборной России с министром спорта РФ Михаилом Дегтяревым, которую посетил и бывший тренер «Локомотива» и сборной Юрий Семин.
«Мнения были у многих тренеров, у каждого свое видение. Это было мнение отдельных тренеров.
Я нормально отношусь к разным мнениям. Лично мое мнение, количество легионеров в заявке можно уменьшить, но на футбольном поле должно определять качество всех, кто есть в команде. В команде все равны, и в недельном цикле идет мотивация каждого игрока, чтобы никто искусственно не имел для себя места в стартовом составе.
Пускай идет конкуренция иностранцев и наших – кто лучше, тот и должен выходить. Число легионеров в заявке однозначно можно уменьшить», – отметил Семин.
Жестче лимит, на тренеров тоже – идеи двигают Черчесов, Газзаев, Семин, Гершкович. Напрямую министру Дегтяреву