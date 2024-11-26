27

Петр Фрадков: «Амбициозная цель – чемпионат мира по легкой атлетике в нашей стране в долгосрочной перспективе»

Фрадков заявил, что одной из целей его работы будет проведение чемпионата мира в РФ.

Ранее Петр Фрадков был избран председателем Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). 

«Амбициозной целью является проведение чемпионата мира по легкой атлетике в нашей стране в долгосрочной перспективе», – сказал Фрадков во время выступления на отчетно-выборной конференции ВФЛА. 

Также Фрадков отметил важность восстановления позиций России на мировой легкоатлетической арене, а абсолютным приоритетом в работе назвал борьбу с допингом. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ВФЛА
ВФЛА
Петр Фрадков
logoдопинг
Рекомендуем
Читайте новости легкой атлетики в любимой соцсети
Материалы по теме
Борзаковский будет отвечать за спорт высших достижений в ВФЛА
сегодня, 09:12
Фрадков о диалоге с Коу: «Мы будем исповедовать принципы открытости и профессионализма. По мере изменения обстоятельств будем точечно смотреть»
223 ноября, 13:03
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Борзаковский будет отвечать за спорт высших достижений в ВФЛА
сегодня, 09:12
ВФЛА выдвинула кандидатуру Фрадкова в члены исполкома ОКР
23 ноября, 15:09
Фрадков о диалоге с Коу: «Мы будем исповедовать принципы открытости и профессионализма. По мере изменения обстоятельств будем точечно смотреть»
223 ноября, 13:03
Петр Фрадков: «ВФЛА предстоит решить широкий спектр вопросов, отвечающих национальным приоритетам в спортивной сфере»
223 ноября, 11:09
Смирнов выдвинул кандидатуру Дегтярева на пост главы ОКР: «Он видит реальные пути выхода из кризиса»
1923 ноября, 10:56
Петр Фрадков избран главой Всероссийской федерации легкой атлетики
2423 ноября, 10:28
Тренер Чалой: «Вера находится в декретном отпуске. У нее планы вернуться на беговую дорожку к летнему соревновательному сезону»
21 ноября, 11:39
Пронкин о том, что его признали спортсменом года в России: «Даже не знал, что такая номинация существует. Когда объявляли победителей, сердце билось ударов 200 в минуту»
1721 ноября, 10:08
Валерий Пронкин: «Когда выступаешь с мировыми лидерами, там другая мотивация. Но и наши старты по организации становятся лучше»
21 ноября, 09:54
Тренер по прыжкам в высоту Елена Попкова стала лауреатом Национальной спортивной премии
120 ноября, 18:57
Ко всем новостям
Последние новости
РУСАДА хочет расширить состав дисциплинарного антидопингового комитета
312 ноября, 17:57
Глава НОК Южной Кореи подозревается в неправомерной деятельности и нецелевом расходовании средств
711 ноября, 13:09
Министр спорта Ирака: «Заключили с Россией договор о развитии спорта. Будет очень много событий, сотрудничества между странами»
1219 октября, 10:19
Дмитрий Чернышенко: «Нам необходима инвентаризация всей спортивной инфраструктуры»
18 октября, 05:21
Владимир Путин: «В сфере спорта надо активнее задействовать инструменты государственно-частного партнерства, стимулировать инвесторов, предлагая им льготы»
17 октября, 17:46
Министр спорта Ирака: «Мы осуждаем, что России не дают участвовать во многих спортивных состязаниях»
117 октября, 16:04
Министр спорта Того: «Спорт попал в ловушку мира, которым управляют люди, не думающие о спорте»
717 октября, 15:58
Дмитрий Чернышенко: «Новое руководство ОКР должно обеспечить эффективность работы каждого участника отрасли на общий результат»
715 октября, 10:43
Глава РУСАДА Вероника Логинова приняла участие во встрече Михаила Дегтярева с генсеком конференции конвенции ЮНЕСКО
223 сентября, 18:26
РУСАДА в августе взяло у спортсменов 1122 допинг-пробы
110 сентября, 12:57