Петр Фрадков: «Амбициозная цель – чемпионат мира по легкой атлетике в нашей стране в долгосрочной перспективе»

Фрадков заявил, что одной из целей его работы будет проведение чемпионата мира в РФ.

Ранее Петр Фрадков был избран председателем Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА ).

«Амбициозной целью является проведение чемпионата мира по легкой атлетике в нашей стране в долгосрочной перспективе», – сказал Фрадков во время выступления на отчетно-выборной конференции ВФЛА.

Также Фрадков отметил важность восстановления позиций России на мировой легкоатлетической арене, а абсолютным приоритетом в работе назвал борьбу с допингом.