Петр Фрадков: «Амбициозная цель – чемпионат мира по легкой атлетике в нашей стране в долгосрочной перспективе»
Фрадков заявил, что одной из целей его работы будет проведение чемпионата мира в РФ.
Ранее Петр Фрадков был избран председателем Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
«Амбициозной целью является проведение чемпионата мира по легкой атлетике в нашей стране в долгосрочной перспективе», – сказал Фрадков во время выступления на отчетно-выборной конференции ВФЛА.
Также Фрадков отметил важность восстановления позиций России на мировой легкоатлетической арене, а абсолютным приоритетом в работе назвал борьбу с допингом.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ВФЛА
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