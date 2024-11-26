34

Левандовски забил 100-й гол в ЛЧ. Лишь у Роналду и Месси больше – 140 и 129

Роберт Левандовски забил сотый гол в Лиге чемпионов.

Нападающий «Барселоны» на 10-й минуте матча против «Бреста» реализовал пенальти, который сам же и заработал.

На счету польского футболиста уже 100 голов в турнире. В списке лучших бомбардиров он уступает только Криштиану Роналду (140) и Лионелю Месси (129).

Подробно со статистикой Левандовского можно ознакомиться здесь.

«Барселона» – «Брест». 1:0 – Левандовски забил с пенальти на 10-й. Онлайн-трансляция

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт УЕФА
logoРоберт Левандовски
logoЛионель Месси
logoБрест
logoлига 1 Франция
logoБарселона
logoКриштиану Роналду
logoЛига чемпионов УЕФА
logoЛа Лига
logoСборная Польши по футболу
рейтинги
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Барселона» – «Брест». 2:0 – Левандовски забил с пенальти, Ольмо – с игры. Онлайн-трансляция
14711 минут назадLive
Роберт Левандовски: «Нападающий и вратарь могут сделать разницу из ничего – эти амплуа требуют иного характера, чем другие. Форвард должен быть эгоистичным в каком-то смысле»
14вчера, 15:59
Левандовски о современной молодежи: «Она более смелая и уверенная в себе. Когда ветеран говорил мне что-то сделать, я выполнял это сразу, сейчас все иначе»
524 ноября, 17:35
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Реал» брал ЛЧ-2000 в этой форме? Игра про ретро-легенд!
6 минут назадСпецпроект
«Пошел нахер, плутократ Аль-Хелайфи!» Фанаты «Баварии» посвятили баннеры президенту «ПСЖ» во время матча ЛЧ
1310 минут назадФото
«Барселона» – «Брест». 2:0 – Левандовски забил с пенальти, Ольмо – с игры. Онлайн-трансляция
14711 минут назадLive
У Холанда 46+5 в 44 матчах ЛЧ. Эрлинг быстрее всех набрал 50 баллов по «гол+пас» в турнире – он побил рекорд ван Нистелроя
1220 минут назад
После ошибки Сафонова «Бавария» забила «ПСЖ». Вратарь не смог как следует выбить мяч кулаками после углового
9449 минут назад
Мажич о словах главы Самарской области про коррупцию в судействе: «Все будет опубликовано. Не нужно беспокоиться»
1456 минут назад
«Бавария» – «ПСЖ». 1:0 – Ким забил после ошибки Сафонова. Онлайн-трансляция
6057 минут назадLive
Левандовски забил 22 гола в 23 матчах сезона за «Барселону» и сборную Польши
9сегодня, 20:29
Глава Самарской области о коррупции в судействе: «Это не бюджетные деньги – наличный расчет, обнал, бартер или криптовалюты. Но во многих регионах футбол финансируется государством»
27сегодня, 20:09
Роналду – Маску в ответ на поздравление с победой: «Рад, что у вас есть время на хороший «соккер»
10сегодня, 20:08
Ко всем новостям
Последние новости
«Спортинг» – «Арсенал». 0:3 – Мартинелли, Хавертц и Габриэл забили в 1-м тайме. Онлайн-трансляция
850 минут назадLive
Дембеле удален в матче «ПСЖ» с «Баварией». Вингер получил 1-ю желтую за споры, 2-ю – за подкат
412 минут назад
Слот о травме Винисиуса перед матчем ЛЧ: «Сложно понять, чего ждать «Ливерпулю», он играл почти в каждом матче. Беспокоят качества Мбаппе – он один из лучших в мире в данный момент»
114 минут назад
«Байер» – «Ред Булл». 4:0 – Виртц сделал дубль, у Гримальдо 1+1, Шик тоже забил. Онлайн-трансляция
115 минут назадLive
«Манчестер Сити» – «Фейеноорд». 3:0 – Холанд сделал дубль, Гюндоган тоже забил. Онлайн-трансляция
716 минут назадLive
«Сафонов доказал, что российская школа вратарей – одна из лучших в мире». Чанов о голкипере «ПСЖ»
216 минут назад
«Янг Бойз» – «Аталанта». 1:5 – у Ретеги и де Кетеларе по дублю. Онлайн-трансляция
222 минуты назадLive
«Ювентус» задержали в аэропорту Бирмингема из-за Веа. У Тимоти потребовали оба паспорта, с собой был лишь один
227 минут назад
У Холанда 16 голов в 18 матчах за «Сити» в сезоне. Эрлинг забил «Фейеноорду» в ЛЧ с пенальти, у него 4 мяча в 5 играх турнира
437 минут назад
Радимов о красной Коваленко в игре с «Зенитом»: «Каким надо быть истуканом, чтобы пойти в такой подкат, уже имея желтую. Ну это же неуважение к партнерам!»
541 минуту назад