Левандовски забил 100-й гол в ЛЧ. Лишь у Роналду и Месси больше – 140 и 129

Роберт Левандовски забил сотый гол в Лиге чемпионов.

Нападающий «Барселоны» на 10-й минуте матча против «Бреста» реализовал пенальти, который сам же и заработал.

На счету польского футболиста уже 100 голов в турнире. В списке лучших бомбардиров он уступает только Криштиану Роналду (140) и Лионелю Месси (129).

Подробно со статистикой Левандовского можно ознакомиться здесь .

«Барселона» – «Брест». 1:0 – Левандовски забил с пенальти на 10-й. Онлайн-трансляция