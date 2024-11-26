Левандовски забил 100-й гол в ЛЧ. Лишь у Роналду и Месси больше – 140 и 129
Роберт Левандовски забил сотый гол в Лиге чемпионов.
Нападающий «Барселоны» на 10-й минуте матча против «Бреста» реализовал пенальти, который сам же и заработал.
На счету польского футболиста уже 100 голов в турнире. В списке лучших бомбардиров он уступает только Криштиану Роналду (140) и Лионелю Месси (129).
Подробно со статистикой Левандовского можно ознакомиться здесь.
«Барселона» – «Брест». 1:0 – Левандовски забил с пенальти на 10-й. Онлайн-трансляция
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт УЕФА
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