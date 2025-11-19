Депутат Журова о посещаемости в РПЛ: «Высокопоставленные друзья умоляли найти билеты на «Спартак» – ЦСКА. Все распродано. Значит, не так страшен Fan ID»
Светлана Журова: на «Спартак» – ЦСКА все распродано, значит, Fan ID не страшен.
Депутат Госдумы Светлана Журова считает, что Fan ID не вредит посещаемости в Мир РПЛ.
«Вчера была потрясена тем, что меня люди буквально умоляли найти билеты на матч «Спартака» и ЦСКА. То есть трибуны переполнены, мест нет. А нам в свое время говорили, что Fan ID уберет болельщиков со стадионов.
Причем звонили мне друзья высокопоставленные. Видимо, никак не могли купить билеты, пробовали различные варианты. Конечно, помочь не удалось – все распродано. Значит, не так страшен Fan ID, да и люди, в первую очередь, хотят видеть футбол», – сказала Журова.
Ранее «Спартак» объявил, что реализовал все билеты на дерби с ЦСКА в 16-м туре Мир РПЛ 22 ноября. Вместимость «Лукойл Арены» составляет 45 360 зрителей.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Советский спорт»
