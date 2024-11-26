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Глава Самарской области о коррупции в судействе: «Система существует, но нет фактов, подтверждающих это. Разговоры составлены так, чтобы нельзя было обратиться в органы»

Глава Самарской области заявил, что не может подтвердить коррупцию в судействе.

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сказал, что «Крылья» должны 36 млн «преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе», а также заявил, что в коррупционных схемах участвуют «порядка 10 клубов высшей лиги».

– У меня работа связана с социально-экономическим развитием региона, развитием во всех сферах. Когда мне сказали, я сам не поверил, подумал, что аферисты, потому что не может быть такого, что 36 миллионов черного нала были выделены на такие схемы.

Я начал узнавать, такая система действительно существует. Но фактов, подтверждающих ее, нет.

– Коррупция в футболе – это уголовное дело. Не думали обратиться в правоохранительные органы?

– Как я и сказал, нет фактов, с которыми можно обратиться в правоохранительные органы. Это разговоры, которые составляются так, чтобы не было возможности обратиться куда-либо. Но это есть, об этом нельзя умалчивать, нужно принимать решение, как с этим бороться.

– У вас есть понимание, что делать, чтобы клубы перестали платить судьям?

– Не клубы. Все-таки не к клубам обращаются, а к губернаторам, которые деньги налогоплательщиков отправляют на эту систему, к партнерам из частного бизнеса, которые сотни миллионов рублей выделяют на поддержку профессионального футбола, и ко всем людям, которые с этим связаны и потакают этой системе.

Здесь нет другого выбора, когда в такой круговой поруке и в клубах присутствуют люди, которые поддерживают эту систему, обеспечивают и получают соответствующие незаконные комиссионные.

Нам нужно от этого отказаться, но сделать это не так просто, потому что клубов в высшей лиге может быть бессчетное количество, а тех, кто не занимается этим и не участвует в этой схеме, меньше, чем тех, кто участвует.

Предположим, таких клубов – 10. И чтобы один раз по-настоящему победить, нужно, во-первых, создать достойные условия оплаты труда для судейского корпуса. Хотя я посмотрел и проанализировал: сейчас зарплаты достаточные, чтобы сказать, что судьи могут себя обеспечивать, не думая о стороннем заработке в этой системе.

Во-вторых, надо максимально открыто и честно показывать объективную информацию. И в-третьих, необходимо просто взять всем 10 людям, которые стоят за командами, и не платить за коррупцию в судейском корпусе. Если один раз приняли такое решение, то с завтрашнего дня такой проблемы не будет. Будут ее метастазы, но мы не будем поощрять эту проблему.

Это будет решение наше, людей, принимающих решения в российском футболе. Я вынужденно сейчас встал в эту позицию как правительство Самарской области и учредитель «Крыльев Советов». Мы все ответственны и должны нести полную ответственность.

– Не скажутся ли ваши слова на «Крыльях Советов», поскольку долг 36 миллионов говорит о том, что клуб мог участвовать в этих коррупционных схемах?

– Посмотрите, у нас был принят ряд кадровых решений за последнее время. О ряде решений говорили, но почему-то до конца не довели. Посмотрите: какие-то сопоставления могут быть уместны, – сказал Федорищев.

«Крылья» должны 36 млн за коррупцию с судьями – в сумке наличными. Губернатор оценил черный рынок в 500 млн, замешаны около 10 клубов

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
Вячеслав Федорищев
logoКрылья Советов
происшествия
logoпремьер-лига Россия
деньги
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Политика
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