Вице-президент «Барселоны» Форт: «Будем использовать «Камп Ноу» с полной вместимостью с сезона-2026/27, согласно прогнозу»

Вице-президент «Барсы»: полная вместимость «Камп Ноу» вернется в сезоне-2026/27.

Вице-президент «Барселоны» Елена Форт ожидает, что ограничения по вместимости «Камп Ноу» будут сняты к началу следующего сезона.

22 ноября каталонская команда проведет первый за 2,5 года матч на стадионе – против «Атлетика». Разрешенная вместимость – 45 401 зритель.

«Согласно прогнозам, в начале сезона-2026/27 мы будем использовать «Камп Ноу» с полной вместимостью, покидать стадион снова нам не придется. Это не планируется, потому что мы постараемся сократить сроки выполнения покрытия.

Мы также можем попросить перенести несколько матчей, чтобы не играть дома. Идея состоит в том, чтобы нам не нужно было уходить, и мы будем исходить из этого, но если нам придется [уйти с «Камп Ноу »], то мы это сделаем», – сказала Форт.