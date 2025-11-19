«Спартак» – самая народная команда, у которой больше всего болельщиков. В каждом городе будто домашний матч играешь, очень много фанатов». Дмитриев о популярности клуба

Игорь Дмитриев: «Спартак» – самая народная команда.

Полузащитник «Спартака» Игорь Дмитриев назвал команду самой народной в России.

– С первых игр оценили масштаб команды, количество болельщиков?

– Конечно. Это самая народная команда, у которой больше всего болельщиков. Это я замечал, даже еще играя в других командах. Даже на домашние матчи других клубов приходило как будто больше болельщиков из «Спартака», чем своих. В каждом городе болельщиков приходит очень много, поэтому ты как будто домашний матч играешь, – сказал Дмитриев.