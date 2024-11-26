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Биатлонист Евгений Устюгов лишится золота и бронзы Олимпиады-2010 после отклоненной апелляции в CAS

Биатлониста Евгения Устюгова лишат золота Олимпиады-2010 после отклоненной апелляции в CAS.

Об этом сообщает-пресс-служба Подразделения по обеспечению честности в биатлоне (Biathlon Integrity Unit, BIU). 

«Biathlon Integrity Unit (BIU) и Международный союз биатлонистов (IBU) приветствуют решение, вынесенное Спортивным арбитражным судом (CAS) по делу о биологическом паспорте бывшего спортсмена Евгения Устюгова.

Апелляционный отдел CAS поддержал выводы Антидопингового отдела (ADD) CAS, который постановил, что Устюгов совершил нарушение антидопинговых правил на основании аномалий, выявленных в биологическом паспорте спортсмена.

После этого вывода Устюгов был наказан четырехлетним сроком дисквалификации. Все результаты соревнований, достигнутые Устюговым в период с 24 января 2010 года и до его завершения карьеры в конце сезона-2013/2014, аннулируются, включая любые связанные с ним медали, очки и призы.

Это включает в себя результаты, достигнутые на зимних Олимпийских играх в Ванкувере 2010 года, где он был награжден золотой медалью в масс-старте и бронзовой медалью в мужской эстафете.

Устюгов может обжаловать это решение в Федеральном суде Швейцарии, однако такие апелляции разрешены только по узким процессуальным основаниям», – говорится в заявлении пресс-службы. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: BIU
logoсборная России
logoЕвгений Устюгов
logoCAS
logoВанкувер-2010
logoдопинг
Biathlon Integrity Unit (BIU)
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