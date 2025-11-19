Тарасова против пива на стадионах: «Российскому народу нельзя ничего пить, кроме лимонада, чтобы оставаться в здравом уме на соревнованиях. Для пива есть бары, а не арены»

Татьяна Тарасова: российскому народу нельзя ничего пить, кроме лимонада.

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова выступила против возвращения пива на стадионы.

«У нас без пива люди не идут на стадион? Они идут на спортивные соревнования, чтобы пивка попить? Нашему российскому народу нельзя ничего пить, кроме лимонада, чтобы оставаться в здравом уме и твердой памяти на соревнованиях.

Мне кажется, что пиво и российский спорт несовместимы. Наш спорт сам по себе очень интересен. И почему надо пить пиво на трибунах, я не вполне понимаю. Для этого есть бары и рестораны, а не спортивные арены», – заявила Тарасова.