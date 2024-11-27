Глава Самарской области: «На линии СВО всегда нужна техника, а профессиональный спорт должен развиваться без бюджетных денег. 4 млрд рублей направляем на госкоманды – это очень много»

Губернатор Самарской области недоволен расходами на футбол во время СВО.

– Большая часть разбирающихся в спорте поддерживает вас. Такие траты невозможны во время СВО, болельщики возмущаются легионерами из стран НАТО, которые выступают против России. Та же БК «Самара», где четыре американца в мужской команде, в «Ладе» тоже есть игроки из недружественных стран. Может, поднять инициативу, чтобы бюджетные клубы обходились без легионеров из недружественных стран?

– Первое: я всего лишь член комиссии, надо обращаться к Дмитрию Миляеву. Назову цифру порядка 4 миллиардов рублей, которые мы направляем из бюджета на государственные команды. Это очень много.

На линии СВО всегда нужна техника, а профессиональный спорт должен развиваться без бюджетных денег. Аудит показал, что есть вопросы во всех структурах, нужно предметно заниматься.

Я не профессионал в спорте, мне нужно второе‑третье мнение. Мы пойдем по модели Нижнего Новгорода, где есть организация, занимающаяся финансированием регионального спорта.

Мы хотим поддерживать спортсменов – не агентов и агентских групп, а самих спортсменов. В рамках своей работы я сделал программу «Мастер спорта», куда мы направляем деньги на поддержание тренерских штабов, командировок, потому что родители не всегда могут их обеспечить. Увеличили финансирование муниципальных школ, хотим вкладывать около 800 миллионов рублей в год, но этого недостаточно.

Хотим перенести бюджетную нагрузку на партнеров, будем управлять через автономные некоммерческие организации, – сказал Вячеслав Федорищев .