Никита Хайкин: «Играть за Норвегию было бы честью. Если в сборной посчитают, что я могу ей помочь – буду рад»

Российский вратарь Хайкин: играть за Норвегию было бы честью.

Вратарь «Буде-Глимт » Никита Хайкин заявил, что для него было бы честью играть за сборную Норвегии.

Ранее стало известно, что Хайкин получает гражданство Норвегии. Сейчас у вратаря есть паспорта России, Англии и Израиля.

– Для вас важно стать частью сборной Норвегии?

– Это была бы честь и возможность, которую я бы рассмотрел. Но в то же время сейчас это не то, что нужно обсуждать. Но я не знаю, что нас ждет в будущем. Если в сборной посчитают, что я могу быть им полезен и помочь, то, конечно, буду рад.

Конечно, очень приятно [что меня хотят видеть в сборной Норвегии], и я очень рад этому. Это очень важно, что все больше людей ценят мою работу.

Для меня было бы честью играть за Норвегию, но я думаю, что основное внимание должно быть уделено тем, кто играет там сейчас. Они проделали фантастическую работу, – сказал Хайкин.

