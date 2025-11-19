«Барселона» проведет матч ЛЧ с «Айнтрахтом» на «Камп Ноу» – УЕФА разрешил

«Барселона» объявила, что сыграет на «Камп Ноу» в групповом этапе Лиги чемпионов.

Ранее клуб объявил о возвращении на стадион – первым матчем на нем за 2,5 года станет игра Ла Лиги с «Атлетиком» 22 ноября. Теперь «Барса» сообщила, что проведет на «Камп Ноу» матч Лиги чемпионов с «Айнтрахтом».

«Барселона» объявляет, что шестой матч общего Лиги чемпионов против «Айнтрахта », запланированный на вторник, 9 декабря, пройдет на стадионе «Камп Ноу».

Решение вступает в силу после того, как УЕФА одобрил запрос, учитывая, что все необходимые требования были выполнены», – сообщила «Барселона ».

«Барса» возвращается на «Камп Ноу». Как этого добились?