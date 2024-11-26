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«Крылья Советов» должны 36 млн преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе». Губернатор Самарской области о клубе и взятках

У «Крыльев Советов» есть долги за взятки представителям судейского корпуса.

Об этом заявил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. 

«Я предлагаю в качестве KPI губернаторов поставить прекращение направления денег налогоплательщиков в коррупционную систему судейства в профессиональном футболе. 

Объясню, как я пришел к этой мысли: ко мне два месяца назад пришел один из функционеров клуба «Крылья Советов». Он мне сказал: «Вячеслав Андреевич, вы там долги пересчитываете за «Крылья». У нас есть еще один долг – это порядка 36 миллионов рублей.

Я у него спросил, на что. Он ответил: «Знаете, я не могу вам сказать, потому что это преступление. Вам знать не надо». В конце концов он мне рассказал. И выяснилось, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов неназванным, судя по всему, преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола.

36 миллионов, губернатор региона, который является учредителем профессионального клуба высшей лиги в период проведения СВО. Это натолкнуло меня на мысль, что нужно обратить внимание на этот предмет, поэтому я свою часть пути проделал», – заявил Федорищев.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал Вячеслава Федорищева
logoКрылья Советов
Вячеслав Федорищев
деньги
logoпремьер-лига Россия
Политика
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