Жо в 4-й раз арестован в Бразилии за неуплату алиментов – во время барбекю. Экс-форвард ЦСКА должен более 35 тысяч евро
Экс-форварда ЦСКА Жо арестовали за неуплату алиментов.
Экс-форвард ЦСКА Жо арестован в Бразилии за неуплату алиментов.
Задержание произошло во вторник в Рио-де-Жанейро, сообщает CNN Brasil. Отмечается, что Жо задержан за долги по алиментам уже в 4-й раз – дважды его арестовывали в 2024 году, последний арест был произведен в июне 2025-го.
По данным Globo, Жо был задержан во время посещения барбекю. Ордер на арест относится к иску 2024 года, задолженность экс-футболиста составляет 220 744 реала (около 35,7 тысяч евро).
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: CNN Brasil
