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Лига чемпионов. «Бавария» против «ПСЖ», «Барселона» примет «Брест», «Интер» – «Лейпциг», «Ман Сити» – «Фейеноорд», «Арсенал» в гостях у «Спортинга»

Сегодня стартует 5-й тур Лиги чемпионов УЕФА.

«Бавария» сыграет с «ПСЖ», «Барселона» примет «Брест», «Интер» – «Лейпциг», «Манчестер Сити» – «Фейеноорд», «Арсенал» проведет гостевой матч со «Спортингом». 

Новый формат турнира не подразумевает групп. Все 36 команд сведены в общую таблицу и проведут по 8 матчей.

Лига чемпионов

5-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Лиги чемпионов

Статистика Лиги чемпионов

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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