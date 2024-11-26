Лига чемпионов. «Бавария» против «ПСЖ», «Барселона» примет «Брест», «Интер» – «Лейпциг», «Ман Сити» – «Фейеноорд», «Арсенал» в гостях у «Спортинга»
Сегодня стартует 5-й тур Лиги чемпионов УЕФА.
«Бавария» сыграет с «ПСЖ», «Барселона» примет «Брест», «Интер» – «Лейпциг», «Манчестер Сити» – «Фейеноорд», «Арсенал» проведет гостевой матч со «Спортингом».
Новый формат турнира не подразумевает групп. Все 36 команд сведены в общую таблицу и проведут по 8 матчей.
Лига чемпионов
5-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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