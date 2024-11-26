Матч на первенство мира. 2-я партия. Дин Лижэнь белыми сыграет с Гукешем

Дин Лижэнь белыми сыграет с Гукешем во второй партии матча на первенство мира.

Матч на первенство мира

Остров Сентоса, Сингапур

1-я партия

25 ноября

Дин Лижэнь (Китай) – Гукеш Доммараджу (Индия) – 12.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала партии – московское. Прямая трансляция – на ютуб-канале ФИДЕ .

Будет сыграно 14 партий. Контроль времени – 120 минут на 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с 41 хода.

Предложение ничьей не допускается до 40 хода. В случае ничейного исхода матча проводится тай-брейк: четыре партии с контролем времени 15 минут + 10 секунд на ход.

Если счет остается равным, то играются две партии с контролем времени 10 минут + 5 секунд на ход, и далее при необходимости еще две партии с контролем 3 минуты + 2 секунды на ход. Если и после этого счет остается равным, блиц-партии продолжаются до первой победы.

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