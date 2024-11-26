К чему приведет заявление о взятках российским судьям? Разбор

Объясняет Игорь Сергеев.

Тема дня в российском футболе: заявление губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева .

«Ко мне два месяца назад пришел один из функционеров клуба «Крылья Советов». Он мне сказал: «Вячеслав Андреевич, вы там долги пересчитываете за «Крылья». У нас есть еще один долг – это порядка 36 миллионов рублей. Я у него спросил, на что. Он ответил: «Знаете, я не могу вам сказать, потому что это преступление. Вам знать не надо».

В конце концов он мне рассказал. И выяснилось, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов неназванным, судя по всему, преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».

Неужели это поворотный момент в нашем футболе? Будет ли расследование? Кого-нибудь накажут? Или все так и останется на словах?

Что известно к этому моменту

Пока все только со слов руководителя региона. Главные тезисы:

● В судействе есть коррупционеры, которые работают рядом с «замечательными профессионалами».

● Коррупция в этой сфере – система, а не единичные случаи.

● Коррупционные схемы «копились годами».

● В коррупции задействованы около 10 команд РПЛ.

● Рынок «черного нала» в судейской коррупции – порядка 500 млн, 36 млн нужны были «наличными в сумке».

Это же основание для уголовного дела?

Сначала определим, признаки каких уголовных преступлений здесь прослеживаются.

Получение/дача взятки не подойдет – преступление подразумевает подкуп должностного лица, то есть госслужащего. Работники РФС и РПЛ не входят в эту категорию.

Речь может идти о коммерческом подкупе. Для этого нужно доказать подкуп кого-то с управленческими функциями (в нашем случае – в РФС) за совершение действий (бездействие) в интересах дающего или иных лиц. За это преступление минимальная ответственность – штраф до 400 тысяч рублей, максимальная – лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере до пятидесятикратной суммы коммерческого подкупа. Посредник может получить до семи лет тюрьмы.

Но самая очевидная статья – оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования , где прямо указывается на передачу спортивному судье денег в целях оказания влияния на результат матча или соревнования. Подкупающему/подкупаемому грозит до семи лет лишения свободы, посреднику – до четырех.

А еще это может быть банальное мошенничество (если всю схему придумали, чтобы просто обманом завладеть деньгами) – за это можно получить до десяти лет тюрьмы.

Такие преступления считаются уголовными делами публичного обвинения – заявление о преступлении необязательно. Поводом для доследственной проверки достаточно сообщение о преступлении, распространенное в средствах массовой информации, основанием для возбуждения уголовного – наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления.

Так что нежелание самарского губернатора обращаться в правоохранительные органы с формулировкой «нет фактов» – не повод для игнорирования слов правоохранительными органами. Напрашивается как минимум разговор с тем самым «функционером «Крыльев Советов» (который заявил о коррупции) на доследственной проверке.

«По закону о прокуратуре, на основании такого сообщения в средствах массовой информации может быть проведена процессуальная проверка для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, – подтверждает Спортсу’’ адвокат коллегии «Седьмой Мост» Константин Островский. – Проверку проводит по поручению прокурора орган дознания, по поручению руководителя следственного органа – следователь. Скорее всего опросят губернатора и представителя футбольного клуба, который к нему приходил. Далее устанавливается круг подозреваемых и проводятся иные следственные действия. Квалификацию в любом случае будут давать правоохранители».

Важно: подозреваемого в противоправном влиянии на результат спортивного соревнования могут освободить от уголовной ответственности, если совершивший преступление активно способствовал его раскрытию и расследованию.

А что может сделать РФС?

РФС уже заявил, что такие сведения – повод для обращения в правоохранительные органы (но как мы теперь знаем, это уже необязательно). Глава РПЛ Александр Алаев подтвердил: слова нужно рассматривать со всей серьезностью.

Правила делового поведения российских футбольных судей (да, такие есть) обязывают судей сообщать о предложениях проявить предвзятость или совершить какие-либо действия (или бездействия), направленные на искажение спортивного результата и отдельных тактико-технических действий игроков (команд матча).

В случае достаточных подозрений РФС может провести служебное расследование и запросить отчет об имущественном положении судьи/инспектора – сведения о доходах, полученных от всех источников, о недвижимости, транспортных средствах, ценных бумагах. Может быть применен полиграф. Правда, от него можно отказаться без последствий (почти), и это не будет автоматически приравниваться к вине.

При выявлении нарушений кодекса этики к судьям применяются различные санкции – вплоть до пожизненного бана.

Дисциплинарный регламент РФС предусматривает наказание за организацию договорных матчей. Для физических лиц (например, судьи или футбольные функционеры) от штрафа (до 10 млн рублей) до пожизненного бана в футболе, для юридических лиц (например, клуб) – от штрафа (до 50 млн рублей) до «исключения из числа участников соревнований».

Важно: результат каждого договорного матча аннулируется и команде клуба, виновного в организации договорного матча, присуждается поражение.

Для установления факта договорного характера матча РФС создает специальную комиссию, в том числе с привлечением экспертов. Финальное решение принимает КДК.

При этом санкции РФС не исключают передачу всех материалов в правоохранительные органы и уголовное преследование нарушителей.

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«Борьба с коррупцией в целом – это сложная наука, я в ней ничего не понимаю, – успел признаться губернатор Самарской области. – Но я точно знаю, что в таком узком участке, как судейская система профессионального футбола, все, что нужно сделать, – это взять и перестать [выделять финансирование] командам, которые в этом участвуют».

Кажется, «взять и перестать» уже не получится. После таких громких публичных заявлений должны наступить какие-то юридические последствия.

Добавим, что за клевету в отношении «индивидуально не определенных» лиц через публичное выступление предусмотрен штраф до одного миллиона рублей или даже лишение свободы до двух лет.

«Крылья» должны 36 млн рублей за подкуп судей, черный рынок – 500 млн в год. Бомба от губернатора Самарской области

Фото: РИА Новости /Григорий Сысоев, Максим Блинов; Maksim Konstantinov/Global Look Press/Global Look Press ; Gettyimages.ru /Martin Rose/Bongarts