Бетербиев и Бивол проведут реванш 22 февраля в Эр-Рияде (журналист Дэн Рафаэл)
Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол проведут реванш в начале 2025 года.
Как сообщает журналист Дэн Рафаэл, турнир в Эр-Рияде, который пройдет 22 февраля под эгидой Riyadh Season, может возглавить реванш между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.
Напомним, что первый бой состоялся 12 октября в Эр-Рияде, Бетербиев победил решением большинства судей и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе.
Пол – о предложении Бетербиева подраться: «Ха-ха-ха. Я четыре года в этом виде спорта и уже им управляю»
Бетербиев – Полу: «Не заметил твоего согласия или отказа. Так что же нам делать?»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: сайт Дэна Рафаэла
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