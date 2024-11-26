Бетербиев и Бивол проведут реванш 22 февраля в Эр-Рияде (журналист Дэн Рафаэл)

Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол проведут реванш в начале 2025 года.

Как сообщает журналист Дэн Рафаэл, турнир в Эр-Рияде, который пройдет 22 февраля под эгидой Riyadh Season, может возглавить реванш между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом .

Напомним, что первый бой состоялся 12 октября в Эр-Рияде, Бетербиев победил решением большинства судей и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе.

Пол – о предложении Бетербиева подраться: «Ха-ха-ха. Я четыре года в этом виде спорта и уже им управляю»

Бетербиев – Полу: «Не заметил твоего согласия или отказа. Так что же нам делать?»