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BBC признала Банду из Замбии лучшей футболисткой года. Из-за повышенного тестостерона ее не допустили к Кубку Африки-2022

BBC признала спортсменку с повышенным тестостероном лучшей футболисткой года.

Нападающая «Орландо Прайд» и сборной Замбии Барбара Банда была признана лучшей футболисткой года по итогам голосования читателей BBC. На приз претендовали пять спортсменок, чьи кандидатуры были выбраны экспертами – игроками, тренерами и спортивными журналистами из других СМИ.

Одной из номинанток была обладательница «Золотого мяча» Айтана Бонмати.

В 2022 году Банда не была допущена к участию в Кубке Африки среди женщин из-за повышенного уровня тестостерона. После Олимпиады-2021 в Футбольной ассоциация Замбии заявили, что уровень тестостерона у футболистки превысил максимально допустимый Африканской конфедерацией футбола уровень.

Банде и двум ее партнершам по команде предложили пройти курс подавления вырабатывания гормона, но те ответили отказом из-за опасений по поводу возможных побочных эффектов.

В статье BBC о присуждении приза ничего не говорится об этой ситуации.

В 2024 году Банда забила 4 гола на Олимпийских играх, 3 из них – в матче против сборной Австралии. В регулярном сезоне чемпионата США среди женщин она отметилась 13 голами, в плей-офф забила еще 4.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Telegraph
logoсборная Замбии жен
женский футбол
logoАйтана Бонмати
logoОрландо Сити
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