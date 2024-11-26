BBC признала Банду из Замбии лучшей футболисткой года. Из-за повышенного тестостерона ее не допустили к Кубку Африки-2022
Нападающая «Орландо Прайд» и сборной Замбии Барбара Банда была признана лучшей футболисткой года по итогам голосования читателей BBC. На приз претендовали пять спортсменок, чьи кандидатуры были выбраны экспертами – игроками, тренерами и спортивными журналистами из других СМИ.
Одной из номинанток была обладательница «Золотого мяча» Айтана Бонмати.
В 2022 году Банда не была допущена к участию в Кубке Африки среди женщин из-за повышенного уровня тестостерона. После Олимпиады-2021 в Футбольной ассоциация Замбии заявили, что уровень тестостерона у футболистки превысил максимально допустимый Африканской конфедерацией футбола уровень.
Банде и двум ее партнершам по команде предложили пройти курс подавления вырабатывания гормона, но те ответили отказом из-за опасений по поводу возможных побочных эффектов.
В статье BBC о присуждении приза ничего не говорится об этой ситуации.
В 2024 году Банда забила 4 гола на Олимпийских играх, 3 из них – в матче против сборной Австралии. В регулярном сезоне чемпионата США среди женщин она отметилась 13 голами, в плей-офф забила еще 4.
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