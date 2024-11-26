Роман Ротенберг о любви к футболу: «У меня брат футболист, я сам тоже играл. За «Зенитом» слежу, смотрю испанскую лигу, «Барселону», «Реал»
– Откуда у вас такая любовь к футболу?
– У меня младший брат (Борис Ротенберг-младший – Спортс’‘) футболист. И я сам тоже играл в футбол. Летом играл в футбол, зимой – в хоккей.
Я в то время жил в Финляндии. У нас такая была программа, что каждый хоккеист играл в команде в хоккей, а летом обязательно выбирал сам команду футбольную. Сам пробивался. И мы играли в футбол всегда.
Футбол, как и хоккей, – игровой вид спорта. Конечно, всегда есть с чем сравнить. Мы всегда в хоккее должны стремиться стать лучшим видом спорта. Мы всегда должны понимать, как и другие развиваются. Это тоже важно. Сравнивать и брать лучшее, лучшие примеры со всего мира.
– Мы правильно понимаем, что вы смотрите АПЛ и болеете за «Манчестер Юнайтед»?
– За «Зенитом» слежу. Смотрю все матчи «Зенита», когда есть возможность. Потому что интересно именно смотреть, как это в России все развивается.
Дальше, конечно, смотрю разные лиги. Смотрю испанскую лигу, если есть возможность посмотреть, «Барселона», «Мадрид».
Мировой футбол. Он стал более агрессивный сейчас, да? Как он развивается, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг в клубном шоу «Салавата Юлаева».
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