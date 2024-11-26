  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Роман Ротенберг о любви к футболу: «У меня брат футболист, я сам тоже играл. За «Зенитом» слежу, смотрю испанскую лигу, «Барселону», «Реал»
68

Роман Ротенберг о любви к футболу: «У меня брат футболист, я сам тоже играл. За «Зенитом» слежу, смотрю испанскую лигу, «Барселону», «Реал»

Роман Ротенберг ответил на вопрос о своей любви к футболу.

– Откуда у вас такая любовь к футболу?

– У меня младший брат (Борис Ротенберг-младший – Спортс’‘) футболист. И я сам тоже играл в футбол. Летом играл в футбол, зимой – в хоккей.

Я в то время жил в Финляндии. У нас такая была программа, что каждый хоккеист играл в команде в хоккей, а летом обязательно выбирал сам команду футбольную. Сам пробивался. И мы играли в футбол всегда.

Футбол, как и хоккей, – игровой вид спорта. Конечно, всегда есть с чем сравнить. Мы всегда в хоккее должны стремиться стать лучшим видом спорта. Мы всегда должны понимать, как и другие развиваются. Это тоже важно. Сравнивать и брать лучшее, лучшие примеры со всего мира.

– Мы правильно понимаем, что вы смотрите АПЛ и болеете за «Манчестер Юнайтед»?

– За «Зенитом» слежу. Смотрю все матчи «Зенита», когда есть возможность. Потому что интересно именно смотреть, как это в России все развивается.

Дальше, конечно, смотрю разные лиги. Смотрю испанскую лигу, если есть возможность посмотреть, «Барселона», «Мадрид».

Мировой футбол. Он стал более агрессивный сейчас, да? Как он развивается, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг в клубном шоу «Салавата Юлаева».

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: группа «Салавата Юлаева» во «Вконтакте»
logoРоман Ротенберг
logoКХЛ
logoСКА
logoСалават Юлаев
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoБорис Ротенберг-младший
logoЛа Лига
logoБарселона
logoРеал Мадрид
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Кузнецов о попадании в состав «России 25»: «Не разговаривал с Ротенбергом. Это расширенный список, нужно смотреть, как будет по ситуации. Для меня счастье играть в хоккей, тем более за сборную»
1сегодня, 16:51
Рыбин о составе «России 25»: «Зрители хотят видеть лучших хоккеистов, а не тех, кому нужно дать практику, потому что они мало играют»
9сегодня, 14:34
Ротенберг назвал расширенный состав сборной: нет лучших бомбардиров КХЛ, зато сразу 20 игроков СКА
112сегодня, 07:40
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Роман Ротенберг: «У меня есть старые краги, деревянные клюшки. Шлем великий – в таком Гретцки играл, Курри. Стараюсь коллекционировать»
19 минут назад
Никитин о 0:3 от «Динамо»: «Видим выгорание у ребят. Точка роста здесь – уметь в таком состоянии играть, выигрывать, забивать. Концентрируемся на этом»
123 минуты назад
«Динамо» выиграло 6-й матч подряд
350 минут назад
КХЛ. «Динамо» Минск уступило «Трактору», «Динамо» Москва победило «Локомотив», «Металлург» проиграл «Авангарду»
188сегодня, 19:04
Рирден не возглавит «Авангард» («Матч ТВ»)
16сегодня, 18:59
Разин после 1:2 от «Авангарда»: «Реализация страдает. Некоторые ребята играют хуже, чем в прошлом сезоне. Козыри Петунина на пятаке нивелируются тем, что партнеры не доводят до него шайбу»
1сегодня, 18:54
НХЛ. «Бостон» примет «Ванкувер», «Монреаль» сыграет с «Ютой»
6сегодня, 18:50
Дмитрий Васильев о Гашеке: «Великий специалист часто оказывается законченным дерьмом как человек. Россию отменить нельзя. Вряд ли ему кто-то протянет руку, когда все встанет на свои места»
12сегодня, 18:08
Майоров о Гашеке: «Ненормальный! НХЛ наплевать. На Овечкина, Кучерова, Малкина, Мичкова народ ходит»
2сегодня, 17:50
Алексей Протас: «Овечкин хочет забивать в каждом моменте. Он от всех требует по максимуму, особенно от партнеров по звену. Это держит тебя собранным»
1сегодня, 17:19
Ко всем новостям
Последние новости
Алексей Кудашов: «С «Локомотивом» есть опасность во всем: проиграть, получить травму. Когда соперник много атакует, приходится блокировать. Мы правильно сыграли»
130 минут назад
Вратарь «Динамо» Миска сделал 1-й шатаут в КХЛ, отразив 30 бросков в матче с «Локомотивом»
440 минут назад
Сергей Звягин: «Серебряков хорошо вошел, помог «Авангарду». Мы уверен в каждом из наших вратарей»
6сегодня, 18:46
Агент Лихачева: «Ищем варианты, чтобы он на выгодных для «Локомотива» условиях перешел в другой клуб или был отдан в аренду»
2сегодня, 17:55
Депутат Свищев о словах Гретцки про Овечкина: «Пример того, как должны вести себя величайшие спортсмены. Гашеку надо поучиться у него»
сегодня, 17:32
Майкл Пелино: «Каждое утро захожу на сайт КХЛ и смотрю обзоры, таблицу, лучших бомбардиров. Я до сих пор неплохо знаю лигу»
сегодня, 15:54
«Лада» расторгла контракт с Греко
сегодня, 15:14
Крикунов о «России 25»: «То, что много хоккеистов из СКА, логично. Многие тренеры рады такой ситуации, можно и передохнуть, и поработать со своими игроками»
3сегодня, 14:59
Лукоянов и Кирилл Петров расторгли контракты с «Юнисоном»
2сегодня, 13:48
Майкл Пелино: «Я сказал «Авангарду», что не смогу приехать на данный момент. У нас были только очень общие разговоры»
1сегодня, 12:56