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НБА. «Финикс» примет «Лейкерс», «Миннесота» встретится с «Хьюстоном» и другие матчи

Сегодня в рамках Кубка НБА пройдут пять матчей.

«Финикс» примет на своей площадке «Лейкерс», «Миннесота» встретится дома с «Хьюстоном».

НБА

Регулярный чемпионат

Кубок НБА

Восток. Группа B

Положение командМилуоки – 2-0, Детройт – 2-0, Майами – 1-1, Торонто – 1-1, Индиана – 1-1

Восток. Группа C

Положение команд: Атланта – 2-1, Бостон – 2-1, Кливленд – 1-1, Чикаго – 1-1, Вашингтон – 0-2

Запад. Группа A

Положение команд: Хьюстон – 2-0, Портленд – 1-1, Клипперс – 1-1, Миннесота – 1-1, Сакраменто – 0-2

Запад. Группа B

Положение команд: Лейкерс – 2-0, Сан-Антонио – 1-1, Оклахома – 1-1, Финикс – 1-1, Юта – 0-2

Восток. Группа A

Положение команд: Орландо – 2-0, Нью-Йорк – 2-0, Филадельфия – 1-2, Бруклин – 1-2, Шарлотт – 0-2

Запад. Группа C

Положение команд: Голден Стэйт – 3-0, Даллас – 2-1, Новый Орлеан – 1-2, Денвер – 1-2, Мемфис – 0-2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Геннадий Ильин
результаты
logoНБА
logoХьюстон
logoЧикаго
logoЛейкерс
logoМилуоки
logoФиникс
logoСан-Антонио
logoВашингтон
logoЮта
logoМайами
logoМиннесота
logoКубок НБА
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