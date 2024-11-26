НБА. «Финикс» примет «Лейкерс», «Миннесота» встретится с «Хьюстоном» и другие матчи
«Финикс» примет на своей площадке «Лейкерс», «Миннесота» встретится дома с «Хьюстоном».
Регулярный чемпионат
Восток. Группа B
Положение команд: Милуоки – 2-0, Детройт – 2-0, Майами – 1-1, Торонто – 1-1, Индиана – 1-1
Восток. Группа C
Положение команд: Атланта – 2-1, Бостон – 2-1, Кливленд – 1-1, Чикаго – 1-1, Вашингтон – 0-2
Запад. Группа A
Положение команд: Хьюстон – 2-0, Портленд – 1-1, Клипперс – 1-1, Миннесота – 1-1, Сакраменто – 0-2
Запад. Группа B
Положение команд: Лейкерс – 2-0, Сан-Антонио – 1-1, Оклахома – 1-1, Финикс – 1-1, Юта – 0-2
Восток. Группа A
Положение команд: Орландо – 2-0, Нью-Йорк – 2-0, Филадельфия – 1-2, Бруклин – 1-2, Шарлотт – 0-2
Запад. Группа C
Положение команд: Голден Стэйт – 3-0, Даллас – 2-1, Новый Орлеан – 1-2, Денвер – 1-2, Мемфис – 0-2
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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