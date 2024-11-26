После ошибки Сафонова «Бавария» забила «ПСЖ». Вратарь не смог как следует выбить мяч кулаками после углового
Неудачные действия Матвея Сафонова привели к голу в ворота «ПСЖ».
На 38-й минуте матча Лиги чемпионов голкипер парижан попытался кулаками выбить мяч после навеса «Баварии» с углового, но не смог сделать это должным образом.
Ким Мин Чжэ, находившийся во вратарской площади, сумел головой переправить мяч в сетку.
Хотя футболисты «ПСЖ» пытались убедить судью в том, что соперники мешали Сафонову, Иштван Ковач после консультации с видеоассистеном засчитал гол – 1:0.
Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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