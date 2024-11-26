После ошибки Сафонова «Бавария» забила «ПСЖ». Вратарь не смог как следует выбить мяч кулаками после углового

Неудачные действия Матвея Сафонова привели к голу в ворота «ПСЖ».

На 38-й минуте матча Лиги чемпионов голкипер парижан попытался кулаками выбить мяч после навеса «Баварии» с углового, но не смог сделать это должным образом.

Ким Мин Чжэ, находившийся во вратарской площади, сумел головой переправить мяч в сетку.

Хотя футболисты «ПСЖ » пытались убедить судью в том, что соперники мешали Сафонову , Иштван Ковач после консультации с видеоассистеном засчитал гол – 1:0.

Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.