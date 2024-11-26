Глава Самарской области о коррупции в судействе: «Порядка 10 команд высшей лиги участвуют в этом, в других тоже есть, конечно. Нужно перестать их финансировать»
Вячеслав Федорищев рассказал, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей «преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе».
«Борьба с коррупцией в целом – это сложная наука, я в ней ничего не понимаю. Но я точно знаю, что в таком узком участке, как судейская система профессионального футбола, все, что нужно сделать, – это взять и перестать [выделять финансирование] командам, которые в этом участвуют. Их немного, порядка десяти в высшей лиге. Конечно же, в других тоже это есть.
Я предлагаю поднять флаг против того, чтобы поддержкой команд причинять ущерб российскому футболу, потакая такой системе», – сказал Федорищев.
«Крылья» должны 36 млн за коррупцию с судьями – в сумке наличными. Губернатор оценил черный рынок в 500 млн, замешаны около 10 клубов
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