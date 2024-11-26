  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Глава Самарской области о коррупции в судействе: «Порядка 10 команд высшей лиги участвуют в этом, в других тоже есть, конечно. Нужно перестать их финансировать»
68

Глава Самарской области о коррупции в судействе: «Порядка 10 команд высшей лиги участвуют в этом, в других тоже есть, конечно. Нужно перестать их финансировать»

Губернатор Самарской области призвал перестать финансировать клубы из госбюджета.

Вячеслав Федорищев рассказал, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей «преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе».

«Борьба с коррупцией в целом – это сложная наука, я в ней ничего не понимаю. Но я точно знаю, что в таком узком участке, как судейская система профессионального футбола, все, что нужно сделать, – это взять и перестать [выделять финансирование] командам, которые в этом участвуют. Их немного, порядка десяти в высшей лиге. Конечно же, в других тоже это есть.

Я предлагаю поднять флаг против того, чтобы поддержкой команд причинять ущерб российскому футболу, потакая такой системе», – сказал Федорищев.

«Крылья» должны 36 млн за коррупцию с судьями – в сумке наличными. Губернатор оценил черный рынок в 500 млн, замешаны около 10 клубов

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал Вячеслава Федорищева
logoКрылья Советов
Политика
logoпремьер-лига Россия
logoсудьи
деньги
Вячеслав Федорищев
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Крылья Советов» должны 36 млн преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе». Губернатор Самарской области о клубе и взятках
258сегодня, 15:25
«Крылья» должны 36 млн рублей за подкуп судей, черный рынок – 500 млн. Бомба от губернатора Самарской области 😳😳😳
139сегодня, 15:25
Депутат Журова о коррупции в судействе: «РФС должен начать расследование, арбитры же не с неба упали. Посмотрим, хватит ли у кого-то смелости это сделать. А то говорить все горазды»
11сегодня, 14:50
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Генсек РФС о коррупции в судействе: «Обсудим информацию с властями и акционерами. Упомянутые 10 клубов РПЛ – уже системный кризис»
41 секунду назад
Смотрите Лигу чемпионов, а параллельно − играйте в нее!
1 минуту назадСпецпроект
Уволен финдиректор «Крыльев», гендиректор Андреев продолжает работу («Матч ТВ»)
4 минуты назад
Депутат Роднина о коррупции в судействе: «Почему губернатор два месяца молчал? За дачу ложных показаний тоже есть наказание»
45 минут назад
Лига чемпионов. «Бавария» против «ПСЖ», «Барселона» примет «Брест», «Интер» – «Лейпциг», «Ман Сити» – «Фейеноорд», «Арсенал» в гостях у «Спортинга»
5616 минут назад
Лишь 12,3% ударов Мбаппе в Ла Лиге – голевые. По реализации Килиан 250-й в топ-лигах среди форвардов, хотя чаще него бьет только Холанд
816 минут назад
Глава Самарской области отстранил руководство «Крыльев» из-за взяток судьям, спортивный директор уволен. Федорищев не обращался в органы, но проинформировал министра спорта Дегтярева
5930 минут назад
Мостовой о коррупции: «В большом футболе без этого не существует ничего. Все сталкивались с этим»
831 минуту назад
Вальдано об Ольмо: «Лучший трансфер «Барсы» за десятилетия»
836 минут назад
Слот о контракте Салаха: «Его и игроков это не отвлекает, меня – тем более. Судя по составам, Мохамед скорее в команде, чем вне ее»
437 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Фонсека перед матчем со «Слованом»: «Для «Милана» ничья равна поражению, для других – победе. Важен правильный настрой, нельзя недооценивать соперника»
9 минут назад
«Спарта» – «Атлетико». Альварес и Серлот играют. Онлайн-трансляция начнется в 20:45
116 минут назад
«Слован» – «Милан». Тео и Пулишич играют. Онлайн-трансляция начнется в 20:45
416 минут назад
«Янг Бойз» – «Аталанта». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
20 минут назад
«Байер» – «Ред Булл». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
27 минут назад
Мусаев о победе над «Тюменью» по пенальти в Кубке: «Хороший урок для «Краснодара» – преимущества в 3 мяча недостаточно, играть нужно все 90 минут»
958 минут назад
Лига чемпионов Азии. «Аль-Хилаль» против «Аль-Садда», «Шанхай» Слуцкого сыграет с «Кванчжу» в среду
4сегодня, 16:00Live
Лапочкин о словах губернатора Самарской области о коррупции в судействе: «Если подтвердится, нужно применить санкции к «Крыльям» и арбитрам, судившим их матчи»
16сегодня, 15:53
«Шинник» – «Акрон». 0:1 – Малахов забил в свои вороа на 1-й! Онлайн-трансляция
3сегодня, 15:16Live
У «Краснодара» 3 ничьих подряд – сегодня по пенальти прошли «Тюмень». Дальше – игра со «Спартаком»
5сегодня, 15:15