Глава Самарской области о коррупции в судействе: «Порядка 10 команд высшей лиги участвуют в этом, в других тоже есть, конечно. Нужно перестать их финансировать»

Губернатор Самарской области призвал перестать финансировать клубы из госбюджета.

Вячеслав Федорищев рассказал , что «Крылья Советов » должны 36 миллионов рублей «преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе».

«Борьба с коррупцией в целом – это сложная наука, я в ней ничего не понимаю. Но я точно знаю, что в таком узком участке, как судейская система профессионального футбола, все, что нужно сделать, – это взять и перестать [выделять финансирование] командам, которые в этом участвуют. Их немного, порядка десяти в высшей лиге. Конечно же, в других тоже это есть.

Я предлагаю поднять флаг против того, чтобы поддержкой команд причинять ущерб российскому футболу, потакая такой системе», – сказал Федорищев.

«Крылья» должны 36 млн за коррупцию с судьями – в сумке наличными. Губернатор оценил черный рынок в 500 млн, замешаны около 10 клубов