Уволен финдиректор «Крыльев», гендиректор Андреев продолжает работу («Матч ТВ»)
Уволены два человека из финансового блока «Крыльев Советов».
Сегодня губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что из-за взяток судьям руководство клуба отстранено, спортивный директор уволен.
По сведениям «Матч ТВ», по соглашению сторон команду покинули финансовый директор и еще один человек из финансового блока.
При этом генеральный директор Вадим Андреев продолжает работу.
«Крылья» должны 36 млн рублей за подкуп судей, черный рынок – 500 млн. Бомба от губернатора Самарской области
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости