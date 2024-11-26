Уволен финдиректор «Крыльев», гендиректор Андреев продолжает работу («Матч ТВ»)

Уволены два человека из финансового блока «Крыльев Советов».

Сегодня губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил , что из-за взяток судьям руководство клуба отстранено, спортивный директор уволен.

По сведениям «Матч ТВ », по соглашению сторон команду покинули финансовый директор и еще один человек из финансового блока.

При этом генеральный директор Вадим Андреев продолжает работу.

«Крылья» должны 36 млн рублей за подкуп судей, черный рынок – 500 млн. Бомба от губернатора Самарской области