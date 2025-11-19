Дмитриев о переходе в «Урал» из 2-й лиги: «У меня крышу снесло: месяца 2-3 кучу вещей покупал. Одумался, начал откладывать. Многие после такого скачка могли закончить карьеру»

Игорь Дмитриев: после перехода в «Урал» из Второй лиги у меня крышу снесло.

Игорь Дмитриев признался, что много тратил денег после перехода в «Урал» из Второй лиги в 2023 году.

«У меня такой скачок произошел, когда я из Второй лиги перешел в «Урал», у меня тоже крышу снесло. Я там месяца два-три, наверное, кучу вещей покупал, кроссовок и прочего. А потом просто как-то одумался, понял, что так делать нельзя, начал откладывать.

А как с этим справиться, мне кажется, это от воспитания зависит. Наверное, когда ты должен думать о будущем. Ты должен понимать, что все равно у тебя что-то должно быть на будущее, так как футбольная карьера не такая долгая. Это же все равно влияет на твое сегодняшнее состояние, твое самочувствие.

Поэтому, я думаю, это важный вопрос, который надо как-то обсуждать. Потому что, мне кажется, много таких игроков, которые после такого скачка могли закончить карьеру», – сказал полузащитник «Спартака».