«Ман Сити» месяц без побед: 5 поражений подряд и ничья. Дальше – «Ливерпуль»
Серия «Манчестер Сити» без побед достигла шести матчей.
Команда Пепа Гвардиолы вела со счетом 3:0 в игре с «Фейеноордом» в Лиге чемпионов, но упустила победу в концовке.
В последний раз «горожане» выигрывали 26 октября. Затем последовали пять поражений подряд и сегодняшняя ничья.
1 декабря действующие чемпионы Англии встретятся с лидирующим в АПЛ «Ливерпулем».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости