«Ман Сити» месяц без побед: 5 поражений подряд и ничья. Дальше – «Ливерпуль»

Серия «Манчестер Сити» без побед достигла шести матчей.

Команда Пепа Гвардиолы вела со счетом 3:0 в игре с «Фейеноордом » в Лиге чемпионов , но упустила победу в концовке.

В последний раз «горожане» выигрывали 26 октября. Затем последовали пять поражений подряд и сегодняшняя ничья.

1 декабря действующие чемпионы Англии встретятся с лидирующим в АПЛ «Ливерпулем».