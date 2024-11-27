Вембаньяма набрал 34 очка, 7 подборов и 3 блок-шота, «Сан-Антонио» одержал четвертую победу подряд

«Сан-Антонио» справился с «Ютой» в гостях – 128:115.

В составе «Сперс» Виктор Вембаньяма набрал 34 очка, 7 подборов, 2 передачи, 1 перехват и 3 блок-шота за 37 минут.

Француз реализовал 13 из 23 с игры (6 из 14 из-за дуги) и 2 из 2 с линии.

«Сан-Антонио » одержал четвертую победу подряд и с результатом 10-8 идет 10-м в Западной конференции.