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Вембаньяма набрал 34 очка, 7 подборов и 3 блок-шота, «Сан-Антонио» одержал четвертую победу подряд

«Сан-Антонио» справился с «Ютой» в гостях – 128:115.

В составе «Сперс» Виктор Вембаньяма набрал 34 очка, 7 подборов, 2 передачи, 1 перехват и 3 блок-шота за 37 минут.

Француз реализовал 13 из 23 с игры (6 из 14 из-за дуги) и 2 из 2 с линии.

«Сан-Антонио» одержал четвертую победу подряд и с результатом 10-8 идет 10-м в Западной конференции.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
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