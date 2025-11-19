Хавбек «Балтики» Саусь о Талалаеве: «Требовательный, целеустремленный, уверенный»
Владислав Саусь: Талалаев – требовательный, целеустремленный, уверенный.
Владислав Саусь высказался о тренере «Балтики» Андрее Талалаеве.
— Кажется, в Калининграде ты наконец-то попал к своему тренеру. Есть такое?
— Многие так говорят — наверное, так и есть. С Андреем Викторовичем я не застопорился, а продолжил прогрессировать. Наверное, в каких-то моментах мы подходим друг другу.
— Охарактеризуй Талалаева тремя словами.
— Требовательный, целеустремленный, уверенный, — сказал полузащитник «Балтики».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
