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Лыжи. Кубок России. Большунов, Коростелев, Терентьев, Семиков, Спицов, Мальцев, Ардашев выступят в коньковой «разделке» на 15 км

Большунов и Коростелев пробегут коньковую «разделку» на 15 км на Кубке России.

Лыжные гонки 

ФосАгро Кубок России

1-й этап

Вершина Теи, Хакасия

Мужчины

15 км, раздельный старт, свободный стиль

Начало 8:45 по московскому времени, прямая трансляция«На лыжи!»

Старт-лист

19. Дмитрий Баграшов

20. Андрей Кузнецов

22. Александр Терентьев

24. Артем Николаев

29. Сергей Волков

31. Антон Тимашов

32. Дмитрий Жуль

33. Денис Спицов

34. Артем Мальцев

36. Андрей Собакарев

38. Сергей Забалуев

39. Андрей Ларьков

42. Илья Порошкин

44. Илья Семиков

48. Александр Большунов

49. Егор Митрошин

50. Александр Ившин

51. Виктор Жуль

53. Александр Бакуров

54. Сергей Ардашев

56. Иван Горбунов

57. Константин Тиунов

60. Савелий Коростелев

Расписание первого этапа Кубка России по лыжным гонкам в Вершине Теи

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
logoКубок России
logoСавелий Коростелев
Константин Тиунов
logoАндрей Ларьков
logoсборная России (лыжные гонки)
logoАлександр Ившин
результаты
logoИлья Семиков
лыжные гонки
Артем Николаев
Илья Порошкин
logoАнтон Тимашов
Дмитрий Баграшов
logoДмитрий Жуль
logoСергей Ардашев
Сергей Забалуев
logoИван Горбунов
logoАлександр Терентьев
logoВиктор Жуль
logoАндрей Собакарев
logoДенис Спицов
Александр Бакуров
Андрей Кузнецов
logoАлександр Большунов
logoСергей Волков
logoАртем Мальцев
Егор Митрошин
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